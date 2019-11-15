【消委會】6間旅行社捆綁旅遊保險團費銷售　保費可高達團費3成

消委會早前派員到18間旅行社門市查詢旅遊保險事宜，以及瀏覽旅行網站查看相關規定，發現有6間旅行社捆綁旅遊保險與旅行團銷售，其中1間更要求旅客購買指定的旅遊保險，4間要求顧客自備全年旅遊綜合保險才能豁免。 消委會指7年前曾進行同類調查，至今未有改善，認為情況並不理想，政府有需要加強監管。

消委會早前調查18間旅行社，發現其中6間將旅行保險及團費捆綁銷售。（消委會提供）

消委會向18間旅行社查詢「日本大阪5天團」，「北京5日團」及「潮汕3日團」的團費及保險費用安排，調查結果發現，大航假期、東瀛遊、星晨旅遊、縱橫遊，領華旅行社及新華旅遊6間旅行社，有旅行團捆綁保險銷售。

例如東瀛遊的日本大阪5天團，團費10,399元，旅行社要求參加者必需購買旅行社安排價值305元的旅遊保險。

消委會調查發現，有旅行社的報價單上列明規定購買指定旅遊保險。（消委會提供）

至於大航假期、縱橫遊，領華旅行社及新華旅遊則要求參加者提供已購買全年旅遊保險證明，才能豁免購買旅行社提供的保險。若參團者未能即時提供資料，需要先支付保險費用，並於指定時間內向旅行社提交自購保險證明，才能獲退還之前繳交的保費。

星晨旅遊則在網上報團網站預設參加者需購買指定旅遊保險，並且無法選擇不購買保險；門市報團則沒有相關規定。

消委會調查發現，部分旅行社網上報團時會預設購買指定保險，而不能剔除有關選項。（消委會提供）

短線團保費尤其高 北京5日團保費$260

以北京5天團為例，6間捆綁出售保險計劃的旅行社中，最平的是星晨旅遊的中國保險計劃只需98元，最貴的是康泰旅行社的全球保險計劃售260元。若按比例計算，康泰的指定保險費用佔899元的團費3成。

3間旅行社回覆指定保險有特定保障範圍 持有自購旅遊保險可豁免

東瀛遊回應時指出，只有日本團需要購買指定保險，因為其安排的旅遊保險有為日本而設的地震保障。縱橫遊回應則指，顧客如持有自購的旅遊保險便可以豁免購買指定保險。新華旅遊亦表示，若顧客報團時持有自購旅遊保險或在報團後3天補回自購的旅遊保險，則可獲豁免。