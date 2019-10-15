【消委會】源興香料豆蔻粉黃曲霉毒素超標　食安中心籲停止食用

消委會早前測試44個樣本，發現逾五成樣本檢出黃曲霉毒素或赭曲霉毒素A，當中更有2款豆蔻粉的黃曲霉毒素含量超出香港法例要求。 食環署食物安全中心今日（15日）公布，從上環一商店抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本每公斤含21微克黃曲霉毒素，呼籲市民不要食用。據了解，該商店為上環源興香料公司。

消委會早前測試44個樣本，發現有2款豆蔻粉的黃曲霉毒素含量超出香港法例要求。（羅國輝攝）

致癌黃曲霉毒素超標40%

食安中心發言人說，在跟進有關機構轉介的食物個案時，中心從上環一商店抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本每公斤含21微克黃曲霉毒素。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章）的規定，任何食物（花生或花生產品除外）內黃曲霉毒素的可容許最高濃度為每公斤食物含15微克，即超標四成。

發言人說，中心已知會涉事商戶上述違規情況，並指令其停售受影響產品，如有足夠證據，中心會提出檢控。中心亦正追查有關產品的來源及分銷情況。

天然存在的黃曲霉毒素，已被世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構確認對人類致癌。聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食物添加劑專家委員會雖然沒有為其製訂健康參考值，但建議在合理的情況下，應將黃曲霉毒素的攝入量減到最少。長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。

（資料來源：消委會）

發言人呼籲，市民如曾購買受影響產品，應停止食用。

消委會早前測試44個樣本，發現逾五成樣本檢出黃曲霉毒素或赭曲霉毒素A，當中更有2款豆蔻粉的黃曲霉毒素含量超出香港法例要求。消委會已向食安中心轉介兩款樣本，中心亦已採取行動。