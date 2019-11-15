【三罷】3男子涉中環藏石油氣瓶及襲警等　案押後1月再訊

反修例抗警暴行動持續，有網民本週三（13日）發起「晨曦行動」，再次試圖阻礙各區主要幹道以癱瘓社會運作。其中三名17歲至35歲的示威者，涉嫌在中環管有適合作非法用途工具和襲警而被捕，今日在東區法院提堂。三人的案件按控方要求，押後至明年1月9日至10日再訊，讓警方繼續蒐證，三人獲准保釋。

有被告被發現藏石油汽瓶

三名被告分別為：黃天樂（32歲，文員）、17歲姓梁男學生、張展文（35歲，司機）。張被控一項襲警罪，指他當天在中環交易廣場平台襲擊沙展A。

另外兩人各被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用。黃被指在皇后大道中和畢打街交界管有適合作非法用途的工具，即一罐石油氣瓶、一支打火機式火槍及一把六寸長的剪鉗；梁則被指藏有四把士巴拿、一支打火機式火槍、四口螺絲、一個打火機及剪鉗。

押後讓警方蒐證

三人暫時都毋須答辯，裁判官按控方要求，將黃一案押後至1月9日，以讓警方繼續蒐證，包括附近商舖的閉路電視和其他網上片段。梁、張兩案押後至1月10日。三人獲准各以5000元保釋候訊，但需要遵守宵禁令，不准離開香港，即需定時到警署報到。黃張需額外需禁足他們涉嫌犯案的範圍。

案件編號：ESCC 2565-2567/2019