防暴警海綿彈射中商台記者背囊　警方：會深入調查　警員現正休假

周五（15日）晚至今日（16日）凌晨再有大批黑衣人在旺角示威，多次堵路縱火，防暴警進行驅散。不過，在驅散期間，有警員與記者發生口角衝突，一名在旁拍攝的商台記者也被警方指他襲警，當他正離開時，一名防暴警近距離朝他方向發射海綿彈，他的背囊被射破了一個洞。 警方今（16日）回應指，當警方準備於砵蘭街進行另一輪推進及驅散行動時，曾要求在場記者離開，其間發射過一枚海綿彈。警方正就事件進行深入調查，而有關警員現正休假。

警方：一直尊重新聞自由和傳媒採訪權利

警方表示，在今日凌晨，有暴徒於旺角彌敦道一帶設置路障及投擲汽油彈、懷疑腐蝕性液體及磚頭，警方於是施放催淚煙驅散。當警方準備於砵蘭街進行另一輪推進及驅散行動時，曾要求在場記者離開，其間發射過一枚海綿彈。



警方晚上表示，正就事件進行深入調查，有關警員現正休假。警方續指，就相關新聞機構及代表的聲明，警方重申一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，並會繼續與新聞團體保持溝通，讓雙方理解彼此的工作和困難。

新聞行政人員協會，譴責針對新聞工作者的暴力，呼籲警方克制及嚴正跟進。（新聞行政人員協會）

商台記者：及時轉身未有受傷 背囊出現一個洞

11月16日凌晨0時40左右，警方向亞皆老街十字路口推進時，與網媒及學生記者口角衝突。一名商台記者見狀便上前拍攝，他當時戴了一頂有商台標誌的頭盔，也身穿有商台標誌的反光衣，惟亦被警方指他襲警，追逐期間一名防暴警近距離朝他方向發射海綿彈。商台記者表示，他及時轉身未有受傷，惟背囊被射破了，有一個洞，他與警員無任何身體接觸。

商台在早上發表聲明，強烈譴責警員向記者發射海綿彈，要求警方徹查跟進及交代，並且要求當局約束相關警員的行為，同時要確保記者正常採訪不受干預。香港記者協會亦發聲明，強烈譴責警方針對新聞工作者濫用武力，呼籲特首立即整肅警隊，並呼籲警方徹底調查事件，嚴肅跟進。另外，香港新聞行政人員協會強烈譴責所有針對新聞工作者的暴力，呼籲警方克制及嚴正跟進處理。協會表示，香港處此時刻，更需要新聞工作者向社會反映事實真相，希望各方尊重新聞工作，並給予合作支持。