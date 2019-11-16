【11.15三罷】商台強烈譴責警員向記者射海綿彈　記協促徹查事件

今日（16日）凌晨有大批黑衣人在旺角示威，多次堵路縱火。防暴警察進行驅散期間，一名商台記者採訪期間被指襲警，一名防暴警近距離朝他方向發射海綿彈，他的背囊被射破了一個洞，沒有受傷。該名記者強調，他與警員無任何身體接觸。 商台在早上發表聲明，強烈譴責警員向記者發射海綿彈，要求警方徹查跟進及交代，並且要求當局約束相關警員的行為，同時要確保記者正常採訪不受干預。 香港記者協會亦發聲明，強烈譴責警方針對新聞工作者濫用武力，呼籲特首立即整肅警隊，並呼籲警方徹底調查事件，嚴肅跟進。

商台今早在Facebook專頁發表聲明稱，該名記者採訪時，被防暴警察驅趕，並指他涉嫌襲警及暴動，其後更推撞他，並說要作出拘捕。記者之後轉身離開時，背後聽到一下防暴槍聲，感到背囊被撞擊，其後發現背囊被打穿，而現場發現一個海綿彈彈頭，記者則未有受傷。

商台強烈譴責相關警員行為，要求警方徹查跟進及交代，亦要求當局約束相關警員的行為。商台同時要求確保記者正常採訪不受干預，並確保記者的採訪權利和安全。商台表示，警員相關的行為，破壞香港的新聞採訪和言論自由，同時無助香港社會回復平靜及止暴制亂。

就此事件，香港記者協會發聲明，強烈譴責警方針對新聞工作者濫用武力，呼籲特首立即整肅警隊，確保新聞及採訪自由不受干擾。記協呼籲警方徹底調查今次事件並嚴肅跟進，同時停止任何針對新聞工作者的阻礙、干擾或暴力行為，讓前線新聞工作者履行其第四權監察天職。

另外，香港新聞行政人員協會表示高度關注事件，強烈譴責所有針對新聞工作者的暴力，呼籲警方克制及嚴正跟進處理。協會表示，香港處此時刻，更需要新聞工作者向社會反映事實真相，希望各方尊重新聞工作，並給予合作支持。