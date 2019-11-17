【11.17港九總覽】理大火後一片狼藉　旺角大量防暴巡邏

港九多條主要道路繼續被堵塞，紅隧至今未能通車。 九龍塘及紅磡一帶多次有人清路障，但堵路情況持續。在理工大學附近，中午開始成為「戰場」，警方出動兩架水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙及激戰。一名傳媒聯絡隊警員更小腿中箭，亦有黑衣人於高處用椏杈射汽油彈。警方曾警告停止使用武力，否則會使用「致命武力」。而漆咸道南、暢運道一帶，多處已被藍色水染成藍色。

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2019年11月18日 星期一

【7:01】旺角亞皆老街朗豪坊外，有一名女士疑偷拍示威者大頭照，被要求刪除照片，惟她拒絕。一群示威者試圖搶奪她的電話，期間發生推撞，女士一度倒地。

【6:51】理大校長滕錦光透過公關向傳媒發放片段，他指自己曾希望到理大現場，但警方指危險不適合。他又稱獲警承諾如示威者不主動攻擊，警方會暫緩攻勢，並容許校內人士和平離開。

【6:45】理大學生校董李傲然於理大發言，指警方從三方推進攻入理大，「包括歷史博物館、紅火天橋、柯士甸道，其間有速龍小隊成員從漆咸道南鐵絲網衝入，截斷暢運道過百示威者退路，並推進至正門位置拘捕多名嘗試撤回校園內的示威者。」他指攻入時示威者非法狼狽，有人受傷及大哭。他指校內當時有學生眼部受槍傷，亦有40人因受水炮射擊而出現低溫症，但當時理大的義務救護員已被拘捕。

【6:40】消防員不斷向理大的火場射水，理大平台一片狼藉。現時𣈱運道及漆咸道南一帶不見警員。

【6:23】有消防員到場，現場示威者呼籲消防員不要救火，消防員未有行動。

【6:18】警方於Facebook稱：「有傳言指警方攻進香港理工大學，警方今日（十一月十八日）澄清絕無此事。」又重申「並無攻入理工大學校園」。

【6:12】有消防員到理大滅火。理大連接天橋火勢非常猛烈，黑煙升上半空。有示威者打爛理大教學樓後樓梯的玻璃門，以椅子等雜物封鎖後。

【6:09】理大平台剛剛發生小爆炸，未有人在周圍。示威者仍向火堆投雜物，估計目的在於令防暴警不敢進入。

【6:05】有示威者向火堆投下雜物，包括椅子等。

【6:03】有兩名傷者被救護員救出，一人自行上白車，另一人要由擔架抬離。

【5:59】現場消息指，目前理大的火勢相對減弱，火勢集中在樓梯，而理大的示威者大多已走到平台其他位置，安全。

【5:49】現場消息指，防暴警攻入理大時，有多人受傷。有示威者將平台的路障點燃，以阻止防暴警。

【5:44】理大平台火勢非常猛烈，未知火場內有沒有人。有人嘗試拉出水喉向火場射水。

【5:37】有防暴警攻入理大，理大有示威者擲燃燒彈還擊。據知有示威者被制服，理大平台一片火海。

【4:29】理大對出暢運道衝突現場，漆咸道南的水炮車暫時停止向示威者進攻，但現場仍在數架裝甲車及警車守備。示威者仍停在歷史博物館對開防線。

【4:03】尖沙咀廣東道，早前受傷的女示威者被兩名警員押上救護車，有大批示威者強行將在擔架床的女示威者搶走離開，女示威者之後不知所踪。兩名警員躲入救護車內。示威者再不斷向救護車內擲物，有數人嘗試推倒救護車，之後救護車內有警員下車向天開一槍，示威者紛紛躲開。兩名警員之後持手槍在救護車外，再有人向二人擲汽油彈及雜物，兩名警員再向攻開兩槍。之後有大批警員到場支援。

【3:31】理大對出暢運路衝突現場，有一架裝甲車及警車到場支援。之後水炮車再駛近示威者，並近距離開水炮。示威者向水炮車投汽油彈，之後水炮車又退後。

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【3:12】多位泛民議員包括譚文豪、區諾軒、郭家麒等於紅磡一帶見記者，指理大校園一帶正發生「人道危機」，呼籲林鄭立即正視，避免發生嚴重後果。

【3:09】佐敦道彌敦道交界，佐敦薈對出有女示威者被警察制服在地，並無反應，至少暈倒有10分鐘。兩名消防員到場進行初步的包紮止血，包紮過後兩名消防員離場。消防員表示傷者意識清醒但未知確實情況。兩名救護員到場，因救護車未能到現場，所以其中一名救護員離去尋找支援。救護員稱女傷者至少暈倒在地至少15分鐘，過程中警員沒有作任何救護措施。全程有三位警員看守傷者。

【2:49】《香港01》記者於尖沙咀進行直播採訪期間，有數名防暴警突然衝到記者面前，要求記者離開，當中一人向記者大叫：「你係咪襲警啊？」其後警員離開。

【2:30】佐敦佐敦道有逾百名防暴警與示威者對峙，防暴警向示威者不斷發射催淚彈，示威者就燃燒雜物製造路障。

【2:08】現時理大對出暢運路，水炮車與示威者繼續互攻，水炮車不斷向前以水炮射示威者，示威者用破爛的傘抵擋刺激性水劑，另一些示威者就襯機走到水炮車及裝甲車側，以汽油彈擲向車身，車身短時間著火後又熄滅，水炮車及裝甲車粗略估計今晚已中起碼一百枚汽油彈，但仍無明顯損毀。

【1:55】多名泛民議員及天主教香港教區輔理主教夏志誠到紅磡，要求與指揮官見面，希望可以緩和局面。但防線警員呼喝他們，警告立法會議員不要參與暴動。

【1:51】五大校長呼籲各方克制 請理大各人士盡快離開。名單包括香港浸會大學校長錢大康、香港理工大學校長滕錦光、香港城市大學校長郭位、香港科技大學校長史維、香港大學校長張翔。

【1:50】大批黑衣示威者欲沿彌敦道前往尖沙咀，步行至尖沙咀警署時與警察發生激烈衝突，警發射多枚催淚彈，示威者稍撤又再上前，雙方對峙。另外數名「速龍」在柯士甸道向彌敦道推進，向示威者方向發射多枚胡椒球彈。

【1:30】理大學生校董李傲然及學生會會長廖建鈞於記者會，呼籲校友及港人「救救理大」。李發言時情緒激動，一度抽泣至不能發言。他們指，對警方圍捕理感遺憾，現時校內一片恐慌。他們又以「六四」比喻警清場，說希望各界一同阻止「六四」於香港及理大重演。與此同時，理大暢運路水炮車與示威者仍在互攻。李傲然為區議會大角咀北候選人，同區候選人尚有劉柏祺。

【1:16】有約30名防暴警於佐敦道與示威者對峙，防暴警向示威者射催淚彈，之後向後退，雙方距離約60多米。另外，尖沙咀警署附近亦有多條戰線，柯士甸道彌敦道交界，示威者與警員對峙，現場路上有火種，有速龍向示威者進擊。

【1:06】踏入凌晨一時，除了理工大學，紅磡、佐敦、尖沙咀等多區，亦有嚴重警民衝突。尖沙咀警署不斷向外發射催淚彈；佐敦街頭一片催淚白煙；紅磡有示威者將大批磚頭運到防線；理大對出暢運路水炮車與示威者仍在對峙。

【0:36】逾百名防暴警在尖沙咀一帶聚集，並向示威者不斷發射胡椒球槍。

【0:28】理工大學對出暢運路仍有激烈衝突。尖沙咀有示威者在彌敦道燃燒雜物，之後有警員在尖沙咀警署內高處發射催淚彈。

【0:18】警方於Facebook發佈短片。警司劉肇邦表示，如果示威者仍以汽油彈、弓箭、汽車等「致命武器」襲擊警方，否則警方會以實彈武器還擊。劉又指，17日晚上10時，紅磡有人以汽車撞向警員，有警員向汽車開槍，之後汽車逃離現場。劉形容該人「仿傚恐怖主義」。

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2019年11月17日 星期日

【23:56】理大對出，暢運道與漆咸道南交界，水炮車與裝甲車仍與示威者互攻。水炮車多次來回前行，向示威者射水炮，之後有示威者繞路從側面向水炮車投汽油彈。《香港01》記者在現場直播時踩到鐵釘受輕傷。

【23:48】佐敦柯士甸有數百名黑衣人聚集佔路。

【23:40】暢運道，水炮車再次駛前，近距離向示威者射刺激性水劑水炮，為時約十秒。之後水炮車便向後退，退回十字路口。

【23:33】暢運道方面，示威者與警方仍在激戰，現場火光雄雄，白煙迷漫。水炮車與裝甲車並排在漆咸道南，並警告示威者正進行非法集結。示威者方面，仍有最少百人組成防線。

【23:26】一隊約廿人的防暴警察晚上進入淘大花園，未知進入原因，引起住戶不滿。大批人士追駡至樓梯上，其中一名警員懷疑對在場人士出現侮辱，引起眾人群起要求該名警員出示委任證及警員編號。最後外籍警司出面斡旋，該名警員道歉，並答應離開淘大花園，近50名住戶追趕警察至出口處，直至警員登上警車後散去。

【23:20】理工大學對出近尖沙咀歷史博物館，示威者與防暴警於暢運道再爆激烈衝突。約一百名示威者在路面投擲汽油彈，警方以催淚彈還擊。之後水炮車駛到示威者防線不足十米，以白、藍兩支水炮掃射示威者，示威者中刺激性水劑，但仍未有散去，並向水炮車投汽油彈。之後水炮車離去，雙方仍在對峙。

【23:08】紅磡亦爆發激烈衝突，數百名黑衣示威者於蕪湖街路面佔路，警方向他們發射催淚彈。示威者向後退。而在油麻地的逾千名黑衣示威者亦在警方的催淚彈攻勢下向前，警方以水炮車射刺激水劑水炮還擊。

【22:50】加士居道的警員仍與示威者對峙，數百名示威者舉傘，一度推前，但警方不斷發射催淚彈還擊。而佐敦道與彌敦道交界有警員上車離開，大批示威者再佔路，並高呼｢香港人，報仇｣。

【22:40】水炮車於油麻地向示威者衝去，並以刺激水劑水炮，向示威者方向射去。現場逾數百名示威者即時退去。

【22:30】警方開咪指現場示威者毀壞學校設施，稱他們的師長、家人對他們有很高的期望，斥他們考入大學後「當玩遊戲」，不當校園為學校，又叫他們後果自負。

【22:26】旺角有示威者破壞中藥店「東方紅」鐵閘，現場響起警號聲。另外，油麻地的警員防線退至加士居道，之後他們再發射多枚催淚彈。

【22:17】旺角的示威者扔擲汽油彈設防線，警方之後發射多枚催淚彈還擊。

【22:05】旺角彌敦道，堵路的黑衣示威者逐漸聚集，與路上的防暴警對峙，人數達二百多人。他們堆放雜物製作路障。而在油麻地，警方防線已舉起黑旗作警告，之後有警員開咪要求示威者勿用鐳射筆照射他們，又警告會以橡膠子彈驅散。

【21:54】水炮車於旺角油麻地彌敦道一帶，沿路發射藍色水劑水炮。之後防暴警沿彌敦道推進。

【21:42】有警員於尖沙咀漆咸道南發射催淚彈。

【21:39】油麻地方面，防暴警在彌敦道及加士居道交界佈防。有附近居民沿窗戶向地上的警方大叫，要求他們勿再放催淚彈。

【21:30】警方警告，正部署理大下一步的行動，指為確保在理工大學所有人安全，警方再一次呼籲校園內所有人，立即循北面李兆基樓（Y座）出口離開，並聽從警方指示。

【21:25】警方與示威者繼續在暢運道天橋對峙，並多次施放催淚彈，部份射至紅隧口馬路。

【21:22】水炮車在加士居道射水後，一路向前衝，一架裝甲車尾隨。

【21:17】在佐敦，加士居道有黑衣人架設路障，防暴警到場並施放催淚彈。

【21:16】在漆咸道南一架水炮車、一架裝甲車離開。

【21:05】許智峯到理大到外開咪，詢問警方會否有道路予現場圍觀市民、沒有裝備的市民離開。

西灣河有人堵路，防暴警到場舉黑旗。而同一時間黃埔亦有防暴警到場，該處較早時有人堵路。

【21:00】在佐敦加士居道，一班黑衣人設置路障，堵塞現場交通。

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【20:48】在天橋上，兩架裝甲車同時推進，向示威者防線施放多枚催淚彈。黑衣人再掟汽油彈，並擊中裝甲車，裝甲車車身大火。

【20:43】在紅磡，該條起火天橋火勢仍未救熄，立法會議員許智峯到場，稱有市民嘗試從多個出口離開校園不果，要求警方解釋。

【20:38】在旺角，再有示威者再前往窩打老道與彌敦道交界堵路。

【20:34】在紅隧口天橋，警方繼續與示威者對峙。有黑衣人掟出汽油彈，而警方則施放多枚催淚彈。

【20:25】在旺角，彌敦道繼續有示威者與警方對峙，警於山東街彌敦道交界再施射催淚彈。彌敦道警員正登上警車，期間多次放催淚彈。

【20:23】在紅隧口，再有行人天橋起火，火勢猛烈。消防員隨即趕至救火。

【20:18】警方發聲明，指晚上近七時，聚集在理工大學的暴徒焚毀連接理工大學與紅磡火車站的行人天橋，現場火勢猛烈、煙霧瀰漫，更多次傳出爆炸聲。有火種由高處掉下，令火勢蔓延到橋下，嚴重危害在場所有人的人身安全。而在暢運道行車天橋上，暴徒多次向警方投擲汽油彈，阻止警方推進。警方施放催淚彈驅散，目前暴徒與警方仍在上址對峙中。

警方再次呼籲市民遠離理工大學一帶，任何人進入或逗留於理工大學範圍，並協助暴徒，均有可能視為參與暴動。

【20:13】理大：警方在尖東橋上再發射催淚彈。其後從橋下向上施放催淚彈。

【20:08】理大：橋上示威者以丫叉射汽油彈，但未能成功射到防線外。

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【20:00】理大：示威者再燃點雜物設路障。

【19:58】油麻地：警方連環發射催淚彈，要求現場人士立即散開。

【19:53】油麻地：警方仍未封鎖窩打路道一帶，車輛繼續可以行駛，示威者與警方駁火。

【19:49】旺角：彌敦道示威者再推進，警員再發射多次催淚彈，示威者然後放汽油彈。現時雙方繼續對峙。

【19:49】理大：天橋上的示威者以鐳射筆照向警方，警方開咪警告。

紅隧行人天橋火光熊熊。（李澤彤攝）

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消防員到場，很快救熄行人天橋火警。（羅國輝攝）

【19:46】 旺角：警曾發射布彈袋及橡膠子彈驅散示威者。

【19:35】 旺角：示威者投擲汽油彈，警員再發射多次催淚彈。

【19:35】 旺角： 警再放多發催淚彈。

【19:30】 理大：有消防員到場，正射水撲熄火堆。其後火警已熄滅。

【19:17】理大：連接港鐵紅磡站及理大的行人天橋上再傳出多下爆炸聲，火勢在天橋上蔓延。

【19:12】理大：在紅隧口，一條天橋上冒出火光，傳出多下爆炸聲。

警方入夜後在彌敦道再發射催淚彈。（黃偉倫攝）

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【19:10】警方再發射多枚催淚彈。但窩打老道未有封閉，繼續有車輛行駛。

【19:08】在彌敦道，黑衣人設傘陣，一度向警方防線緩緩推進。而防暴警已舉起橙旗。

【19:03】警於彌敦道連放多發催淚彈，期間仍有多輛汽車駛過窩打老道。有黑衣人則掟汽油彈還擊。

【19:00】在彌敦道，防暴警於窩打路道交界舉黑旗，警告會施放催淚彈。

【18:41】大批警員往紅磡火車站上方停車場推進。

【18:35】黑衣人繼續於暢運道行車天橋與警對峙，部份路障起火。

【18:30】在暢運道行車天橋上，裝甲車一度推前衝過部份路障，然後再後退。

【18:25】旺角道警員指天橋上有人擲雜物，隨即向橋上發射防暴槍，並走上天橋追捕，但未有拘捕任何人。

【18:22】警方於旺角道與彌敦道交界，舉起藍旗。警告在場聚集人士盡快離開，因為現場是一場非法集結。

【18:20】而在康達徑對開巴士站，已有多架警車到場戒備。

【18:15】尖東行人天橋上的警員曾向上方施放催淚彈，但未有射中示威者聚集的行車天橋上，全部直落地面。

【18:10】在連接尖東至紅磡火車站的行人天橋，有大批防暴警出現推進。

【18:07】在紅隧口的行車天橋，示威者大叫「守唔住！」然後向後退。

【18:05】於油麻地窩打老道附近設防的警員，正陸續上警車離開。

【18:00】在旺角，約50名防暴警於彌敦道與旺角道交界設下防線。

【17:59】在紅隧口行車天橋對峙現場，多名黑衣人突然向路障掟汽油彈，大批路障著火焚燒。警方未有任何行動回擊。

【17:45】在紅隧九龍出入口上方的行車天橋，示威者仍與警對峙，銳武裝甲車繼續在場戒備，但未有向前推進，而示威者則組傘陣。

【17:40】在傍晚時分，黃埔站附近都有黑衣人堵路，但未有在場聚集。

【17:25】有多發催淚彈射上行車天橋。

【17:24】在暢運道行車天橋另一方，黑衣人向推進中的防暴警掟汽油彈，警方施放多發催淚彈，現場一片混亂，橋上有路障梵燒。在另一方，警方出動銳武裝甲車戒備。

【17:23】催淚氣體飄入油麻地站，站內作出廣播，稱車站已關閉，呼籲盡快離開車站。有不少市民則掩口臉鼻，並急步離開。

【17:20】有示威者稱有警員從尖東橋推進，在暢運道的示威者稍將防線退後。

【17:17】在旺角，警方發射多發防暴彈，包括催淚彈，示威者向後退。

【17:16】在漆咸道南，水炮車向前推進射水柱及催淚水劑，黑衣人繼續掟多枚汽油彈，部份擊中裝甲車。

【17:15】警方於旺角窩打老道及彌敦道交界，再舉起黑旗和橙旗，與示威者只相距約50米。

【17:10】在漆咸道南，示威者將防線再推前，水炮車及裝甲車隨即推進，射出藍色水及水柱，有黑衣人向前掟出多枚汽油彈，險擊中裝甲車。部份汽油彈亦掟中記者聚集地。

【17:09】在旺角，有示威者於彌敦道設下傘陣，慢慢向警方防線推進

【17:07】警方正密集式發射催淚彈，有黑衣人投擲汽油彈，然後後退跑向記者後方。有部份催淚彈射向記者聚集地方。

【17:05】有黑衣人走近漆咸道南的水炮車附近掟汽油彈，警方立即發射多枚催淚彈。

【17:00】在漆咸道南，警方再發射催激彈。

【16:55】在彌敦道與碧街交界，警方再發射催淚彈，示威者即時四散。

【16:50】理工大學指，有鑑於校園内仍有示威者可能進行激烈違法的活動 ，基於安全考慮，校方再三敦促所有在場人士，包括學生及教職員，切勿留在校園，並從速離開。

【16:47】漆咸道南水炮車再推前，並射出水柱，但未有射中暢運道的示威者，只有射中較前方的記者。警方則開咪呼嘯記者離開現場。

【16:44】示威者再向前推進防線，水炮車及裝甲車立即出動推前，並再次射水，防暴警發射多枚催淚彈，而黑衣人則多次掟出汽油彈。

【16:40】數枚汽油彈掟向裝甲車前，地面起火。

【16:38】在漆咸道南，水炮車再射水。

【16:32】警方離開現場後，在太子彌敦道，再有示威者以磚塊掟出馬路，築起路障。

【16:24】有黑衣人於暢運路漆咸道南十字路口以火燒路障，曾傳出一下爆炸聲。

【16:18】示威者再次推前防線，並到達漆咸道南暢運路交界十字路口。水炮車再次出動，裝甲車內亦有警員施防暴車。速龍小隊成員則於漆咸道南出動，防暴警亦於水炮車後方射出多發催淚彈。而黑衣人則多次掟出汽油彈，現場煙硝密佈。

【16:13】警方於彌敦道與亞皆老街交界再發射多次催淚彈。

【16:12】警方再發聲明，指有暴徒在理工大學附近，持續以致命武器，包括磚頭、汽油彈、弓箭及鋼珠等，攻擊警方防線。除了一名傳媒聯絡隊隊員被箭射中小腿，另有一名防暴警員亦在漆咸道南和柯士甸路交界，被鋼珠擊中面罩近鼻樑位置，該名警員並無受傷。警方指，暴徒於理工大學A座附近，近漆咸道南的平台，不斷用巨型彈叉將汽油彈及硬物射向在場警員。巨型彈叉的射程達三四十米，這些攻擊對在場所有人，包括警員、記者及義務急救人員，構成嚴重生命威脅。另外，校園內藏有大量的攻擊性武器，以及包括易燃液體的危險品，對公眾安全構成極嚴重威脅。

警方警告，理工大學一帶的暴力行為已達暴亂程度，任何留守並協助暴徒的人都可能干犯暴動罪。警方警告暴徒及所有支援暴徒的人，馬上停止違法行為及離開校園。現時附近仍有大批傳媒正在採訪，警方勸喻在場記者留意自身安全，不要妨礙警方的執法行動。由於局勢急劇惡化，警方再次呼籲市民不要前往理工大學一帶。

【16:10】在旺角，大批防暴警繼續沿彌敦道推進，曾舉起黑旗警告或會施放催淚彈。

【16:09】在旺角，彌敦道滙豐銀行對出，有示威者以垃圾製路障及焚燒。

【16:05】有澳洲的自由工作記者被汽油彈燒傷，在場急救員為他急救。

【16:00】漆咸道南及暢運道交界，繼續煙霧瀰漫。示威者已稍為後退。

【15:57】警方同時出動兩部水炮車，並一齊射水，包括藍色水。而後方的防暴警則同時射出催淚彈。有黑衣人同一時間掟出汽油彈。

在暢運路衝突現場，示威者防線掟出多枚汽油彈，其中一枚掟中現場記者聚集方向。

【15:54】在暢運道對峙現場，有黑衣人掟出一罐疑似氣罐，未知載有甚麼氣體。

【15:48】水炮車再向暢運道推前，並多次發射催淚水劑及藍色水。有黑衣人則再投擲汽油彈，但隨即被水柱撲滅。現場所見，歷史博物館已有大幅外牆染成藍色。

【15:45】在理大，部分示威者將防線推前，水炮車其後再度射出藍色水及催淚水劑。有黑衣人則投擲汽油彈。

【15:41】在旺角，防暴警一邊推進，邊施放多枚催彈及防暴槍，示威者已四散。

【15:40】在旺角，防暴警同時舉起黑旗、橙旗，並開始向前推進，向山東街人群聚集地方前進。

【15:36】黑衣人再於暢運道組傘陣。

【15:26】水炮車再動推前，沿漆咸道南向前移動。

【15:23】彌敦道、山東街交界有數十人聚集，警方舉起藍旗要求離開。

【15:15】有防暴警到旺角清理路障，黑衣人在警員到場前離去。

【15:05】在旺角，亞皆老街有穿黑衣、戴口罩的人士設路障，現場交通受阻。

【15:03】在理大平台內，有黑衣人用巨型椏杈，射出一枚汽油彈，未知擊中何處。

【14:48】水炮車再動出動，向暢運道一帶射出催淚水劑及藍色水。射水後，水炮車稍為向後撤。

【14:35】警方發聲明，指有暴徒繼續佔領理工大學對出一帶路面，並在今早十時許持續以致命武器，包括磚頭、汽油彈及弓箭等，攻擊警方防線。一名警察傳媒聯絡隊隊員，在中午約二時，在漆咸道南和柯士甸路交界，近九龍玫瑰堂位置，距離理工大學近三十米處，被箭射中小腿，目前清醒，現已送院治理。受傷警員當時正進行傳媒聯絡的工作，當時附近有大批傳媒正在採訪，批評此等攻擊行為對在場所有人構成嚴重生命威脅。

警方嚴厲譴責暴徒有關暴力行動，現正進行驅散及拘捕行動。由於局勢急劇惡化，警方再次呼籲市民不要前往理工大學一帶。

【14:25】警方再開咪，要求示威者停止攻擊，否則或會使用「致命武力」。據了解，現場有傳媒聯絡警員「中箭」受傷，從相片可見是其小腿有箭傷。

【14:24】現場氣氛仍然緊張，但水炮車暫時停止進攻，現時漆咸道南一帶部署兩架火炮車及兩架銳武裝甲車，而黑衣人則在暢運道及理大校園平台聚集，未有後退。

【14:13】現時稍息數分鐘後，警方水炮車再出動，同時射催淚水劑及藍色水。

【14:16】約20名速龍小隊成員抵達理大外，準備出動。

【14:04】警方開咪指，示威者立即離開及停止攻擊，又指已有警員「中箭」。同時亦呼籤所有圍觀市民離開。

【14:02】理大部份外牆已變成藍色，而大批黑衣人仍聚集於暢運道，與警方對峙。水炮車則繼續射出催淚水劑及藍色水。

【13:59】一架水炮車再度推進，發射水柱及藍色水柱，部份水柱射入理大的校園內平台，因為該處亦有示威者聚集。而裝甲車上有一名速龍小隊成員站在車頂上，向示威者方向射出多發催淚彈。多名黑衣人未有大規模後撤，並繼續向火炮車方向掟汽油彈及雜物。

【13:57】水炮車、裝甲車面對不斷掟出的汽油彈，稍為向後退，而後方的防暴警則繼續射出多枚催淚彈。

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【13:55】在水炮車後方的防暴警連環發射催淚彈，一架裝甲車車頂被掟中汽油彈著火，要由其他水炮車射水撲救。

【13:54】現時極為混亂，汽油彈不斷掟出，水炮車則不斷射水及輾過路面磚塊。

【13:52】警方兩架水炮車及銳武裝甲車同時向暢運道的示威者防線推進，同時射出藍色水、水柱。黑衣人則投擲汽油彈及磚頭。

【13:49】第二架水炮車亦已出動，抵達漆咸道南，警方警告會用催淚水及有色水驅散。

【13:45】警方出動水炮車，已由柯士甸道駛至漆咸道南交界，現場與對方對峙的黑衣人及傘陣後撤。

【13:30】路透社記者左腳踩釘被送往伊利沙伯醫院治理。

+ 18 + 17 + 16

【13:35】位於柯士甸道的槍會山解放軍駐港部隊軍營，有軍人持長盾戒備

【13:24】大批防暴警員於漆咸道南佈防，呼籲現場人士離開

【13:10】警方於漆咸道南再舉橙旗

【12:44】警方繼續於理大外發射催淚煙驅散。

【12:42】警方警告暴徒立即停止違法行為。警方再次鄭重指出，警方正在理工大學一帶執行驅散行動，現場情況危險，呼籲在場市民立即離開，所有市民亦切勿前往該區。

【12:35】至下午時分，浸大附近道路已回復暢通。

【12:00】香港大學現場暫未見未示威者留守，不過天橋上仍見示威者早前放下的雨傘。大學外的薄扶林道已恢復行車，不過轉彎往校園範圍的道路，則仍見有路障。另外，港鐵香港大學站A出口仍然封閉，外牆仍留下塗鴉；外面的道路亦仍有不少磚頭。

+ 19 + 18 + 17

【11:50】警方指，今早，大量暴徒仍然霸佔九龍柯士甸道和漆咸道南一帶，非法堵路並投擲汽油彈，嚴重破壞社會安寧和在場人士的人身安全；多次警告無效後，警方現正使用最低所需武力，包括催淚煙進行驅散。

【11:30】理工大學附近衝突持續，柯士甸道的槍會山解放軍駐港部隊軍營內，有軍人視察附近環境。

【11:25】九龍塘歌和老街，達之路來回已開通，夾斗車繼續清理行人路上雜物，防暴警在十字路口戒備

+ 24 + 23 + 22

【11:24】消防員進入歷史博物館，向着火樹木射水。

【11:10】尖沙咀漆咸道南，警方指現場指示威者正參與非法集結，呼籲現場人士離開，否則會使用武力。

【11:03】九龍塘城大「hi bye橋」上清理的市民陸續離開，橋上防暴警亦離開，現場市民提醒，尖沙咀附近正放催淚彈，提醒前往清理的人士應稍後才開工。

【11:00】防暴警向位於暢運道示威者投多枚催淚彈

【10:45】理工大學附近，科學館外爆衝突歷史博物館外有樹木被燒着。

【10:42】城大學生會外務副會長joey質疑，已查地契，城大「hi bye橋」屬城大私人地方，不明白為何警方不驅趕市民離開

【10:35】九龍塘數名防暴登上城大「hi bye橋」，警員稱由於有市民在橋上清理雜物，到此保障市民安全

【10:34】 尖沙咀科學館後面數十防暴警及速龍下車

【10:32】城大有市民突要求在場傳媒出示記者證，斥全部人都是黑記

【10:30】警方於漆咸道南十字路口分別舉起橙旗及藍旗。

【10:23】漆咸道南十字路口，有超過50名示威者手持雨傘等物資戒備。柯士甸道玫瑰堂外，亦有防暴警察。

【10:15】理工大學外路障未清，黑衣人與警再爆衝突。

【10:00】在漆咸道南，有市民到場清理路障，有黑衣人出來阻止，並一度掟磚塊出去，其後防暴警到場戒備。

+ 5 + 4 + 3

【10:07】歌和老街與達之路交界有懷疑爆炸品，現場警員稱，檢視過懷疑爆炸品內只有電池、電路板等，已徒手拆開該物品。消息稱，該懷疑物品以黑色電線膠布包住磚頭。

【09:59】警員到場，稱已通知爆炸品處理課

【09:50】夾斗車到歌和老街夾走路上鐵欄及磚塊。

【09:30】歌和老街與達之路交界有懷疑爆炸品，消防員籲他人遠離。

【09:20】有協助召集今次清理行動的人士稱，今早七時許開始清理，希望令主要道路盡快通車，下午將有另一班「兄弟姊妹」協助清理紅隧。

【09:06 】數十名市民自發清理九龍塘一帶道路，現時達之路路障已清，歌和老街的路障則仍在清理中。現場可見，亦有消防員在場清理。