【11.17】市民清路障成功「收復」城大道路　清理理大外路障失敗

有網民上周一起發起「三罷」行動，並在多條主要幹道設置路障，交通受阻。昨日（17日）起有市民自發清理路障，成功清理港大、浸大一帶路障，今早再有人到九龍塘及紅磡一帶繼續清理。 上午在城大宿舍外，一班市民成功清理達之路及歌和老街一帶路障，未有如昨日出現衝突，令歌和老街一帶重新開通。但在同一時間，理大外的清理行動失敗，清理路障人士與示威者發衝突，警方到場戒備，清理人士離場，黑衣人重新將磚頭擲向馬路，再次封路。警方其後與‵理大內的黑衣人對峙，出動水炮車、催淚彈等驅散，示威者則以汽油彈、磚頭等還擊，由日間戰至入夜。

今早歌和老街仍有路障，有市民自發清理。(陳倩婷攝)

+ 4 + 3 + 2

在城大外，今早有數十名市民自發清理九龍塘一帶道路的路障，消防員亦有在旁協助。有協助召集清理的人士表示，今早7時許開始清理，希望令主要道路盡快通車，下午將有另一班「兄弟姊妹」協助清理紅隧的路障。在清理期間，歌和老街及達之路交界發現懷疑爆炸品，警員檢視後發現只有電池、電路板等，已徒手拆開。消息稱，該懷疑物品以黑色電線膠布包住磚頭。至上午近11時，數名防暴登上城大「hi bye橋」，警員稱由於有市民在橋上清理雜物，故到此保障市民安全。

理大外淪為戰場，水炮車射出藍色水驅散示威者。(歐嘉樂攝)

另一邊廂，理大對出的漆咸道南及柯士甸道交界，今早近10時亦有市民由柯士甸道行至漆咸道南，在天主教玫瑰堂對出清理路障，將磚頭、欄杆等雜物搬上行人路，理大示威黑衣人上前阻止，期間有人向清理路障市民投擲磚頭，防暴警察隨後到場維持秩序。在上午約11時，防暴警開始向黑衣人發射多枚催淚彈，期間柯士甸道的槍會山解放軍駐港部隊軍營內，有軍人視察附近環境，亦持長盾戒備。

理大外的警民衝突在中午時分愈演愈烈，除了不斷發動催淚彈攻勢，現場煙霧瀰漫，警方亦出動兩部水炮車及銳武裝甲車同時向示威者防線推進，並發射藍色及透明的催淚水劑，示威者則以投擲汽油彈及磚頭還擊，場面一片混亂，道路及大學外墻等染藍，四處火種，槍聲不斷。在混亂期間，有一名警察傳媒聯絡隊隊員被箭射中小腿，另有記者受傷。

原定下午清理紅隧路障計劃取消。