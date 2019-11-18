【11.17理大】學生會指多人被困校內　籲各界作出「拯救」

理工大學外示威衝突由本周日（17日）持續至今日（18日）凌晨仍未結束，理工大學學生會會長廖建鈞及理工大學學生校董李傲然周一凌晨召開緊急記者會，指理大內仍有多人被困，呼籲各界人士拯救理大及被困學生。

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李傲然表示，他們召開這個緊急記者會是為了呼籲香港市民「救救理大」；他呼籲市民前往理工大學拯救學生，又指有很多同學、記者，甚至義務急救員都被困大學，繼而被捕。期間他一度哽咽，指若果繼續這樣下去，校園便將會「保唔住」。

廖建鈞接着發言指，不希望「六四」事件重演，他希望大家救救理大這個80年的校園，以及救救學生。

兩人皆表示，校方對於這次事件感到十分苦惱，同時亦束手無策，因為校方似乎並沒有能力去改變或影響警察的決定。廖建鈞最後稱，他們希望所有人能夠安全離開。

理大學生校董李傲然（左）及學生會會長廖建鈞（右）呼籲各界人士前往理工大學拯救學生。（ 理大學生會FB影片截圖）

李傲然為區議會大角咀北候選人，同區候選人尚有劉柏祺。

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警方在周五晚10時在官方FB呼籲校園內所有人，立即循北面李兆基樓（Y座）出口離開，並聽從警方指示。不過其後網上有訊息指，警方在Y出口發射多枚催淚彈。但到深夜警司劉肇邦在FB說：「暴徒喺Y出口附近放火，導致現場煙霧瀰漫。」