【11.18】警澄清無攻入理大　學生校董：警一度進入校園

反修例風波持續超過5個月，理工大學及校外衝突至今仍未平息，有報道指防暴警察凌晨5時半一度於校門制服多人。警方於今日（18日）早上6時25分指沒有「攻入」理大，只是在理大外的暢運道拘捕及驅散示威者。 理大學生校董李傲然會見記者時表示，防暴警察一度強行進入校園是「鐵一般的事實」，又指校內有不少傷者，最少3人眼部受傷、約40人被水炮車的水柱射中，出現低溫症徵狀，惟現時校內沒有足夠急救員和資源處理傷者。

警方於早上6時25分發稿指，自凌晨起，大批暴徒於暢運道聚集，向警方投擲多枚汽油彈，並不斷縱火，現場曾傳出多響爆炸聲。警方一直派員驅散，並出動水炮車和發射催淚彈，並於清晨約5時30分繼續於暢運道進行拘捕及驅散行動，又指示威者於校園內大肆縱火破壞。警方重申，並無「攻入」理大校園，強調校園內多處起火，亦有大量爆炸品，呼籲於校園內人士立刻離開。

理大學生校董李傲然指，凌晨5時半，警察推進至正門位置，示威者只好退守大學正門長樓梯，並向正面投擲汽油彈。（羅國輝攝）

理大學生校董李傲然於早上6時40分就見記者，指出警方速龍小隊、防暴警察一度強行進入校園是「客觀，鐵一般的事實。」他又稱，速龍小隊配合水炮車從歷史博物館、紅隧天橋、柯士甸道等多方推進，有速龍小隊從漆咸道南鐵絲網推進，截斷暢運道過百示威者退路，並推進至正門位置，拘捕多名嘗試撤回校園內的示威者。



李傲然指，校內有不少傷者，當中最少3人眼部受傷，有約40人被水炮車的水柱射中出現低溫症徵狀，惟校內已沒有足夠救護員和物資處理傷者，與校方溝通近兩小時多，仍未獲回應。