【11.18】警方稱關注理大傷者及被捕人權益　安排紅十字會入校園

香港理工大學的警民攻防戰持續超過一日一夜，警方呼籲被包圍的示威者和平有序離開，但理大學生校董李傲然反駁防暴警一度強行進入校園是「鐵一般的事實」。 警方今日（18日）表示關注理大傷者及被捕人權益，已立即主動安排救護車，按警方現場指示安排校內傷者送院及接受治療，亦協調紅十字會志願醫療團隊進入理大提供醫療協助，部分傷者轉介醫院治理。

下午示威者再次打算由理大校園突圍，多人被制服。（李澤彤攝）

警方表示，留意到衝突過程中大學內有人受傷，包括未成年人士，會安排離開理大傷者先送院接受治療，稍後再作跟進調查。警方強調關於未成年被捕人的權益，有一套嚴謹且全面的指引，會盡最大努力安排合適成人陪伴和提供協助。

另外，警方留意到理大校長滕錦光早前聲明指有意陪伴被捕人士前往警署，指現正積極與校方進行磋商，希望盡快協調有關事宜，強調「一直殷切希望以和平方法解決理大的暴力事件」。

警方又指，理大現時仍有大量武器，包括汽油彈和爆炸品等，化學實驗室內大量危險化學品被竊取，對現場人士和公共安全造成重大威脅，再次呼籲所有「暴徒」停止使用暴力，聽從警方指示，立即和平有序離開學校範圍。

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香港紅十字會今日下午近5時在社交網站facebook發帖表示，基於人道需要以及經過評估後，即時同各方溝通，現正在理工大學校園內為任何有需要人士提供急救服務，並繼續呼籲各方保持克制，優先考慮受傷人士的醫療需要 ，確保人道救援工作不會受到阻礙。