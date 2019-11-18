【11.18】警方稱生命受嚴重威脅、口頭警告無效　兩日共開四槍

香港理工大學的警民衝突持續超過一日一夜，雙方激烈對峙令戰場蔓延油尖旺一帶。警方表示，昨晚有警員在油麻地生命受到嚴重威脅下，曾向私家車開槍；今日凌晨亦有警員在押解女被捕人上救護車時，被大批「暴徒」攻擊救護車，並搶走該名被捕女子，負責押解的兩名警員被圍困於救護車內，並被「暴徒」投擲石頭、磚塊及淋潑不明液體，在生命受到嚴重威脅時開了三槍。兩宗案件由油尖警區重案組跟進調查。

昨晚受傷女示威者在佐敦薈對開，被警察按地制服。（資料圖片 / 陳信熙攝）

警方表示，昨日晚上約10時，因應有「暴徒」在柯士甸道一帶聚集，警方遂在該處設立防線，其後一輛私家車突然衝破防線，企圖撞向人員，人員發出口頭警告後，該輛私家車退後及再次駛前，企圖再撞向人員，警員生命受到嚴重威脅。警方指人員發出口頭警告無效後，一名警員向私家車開槍，私家車向尖東方向逃去。

另外，警方指今日凌晨在油麻地彌敦道及佐敦道交界，拘捕一名涉嫌「參與非法集結」的20歲女子。該名被捕女子頭部受傷，警方為其安排救護車送院，並由兩名警務人員押解。於凌晨約三時，警員押解女被捕人上救護車時，大批「暴徒」攻擊救護車，並搶走該名被捕女子。負責押解的兩名警務人員被圍困於救護車內，並被暴徒投擲石頭、磚塊及淋潑不明液體，警員生命受到嚴重威脅，人員發出口頭警告無效後，一名警員開了三槍。

警方對於「暴徒」襲擊警務人員並搶去被捕人予以最嚴厲譴責，正通緝該名被捕女子，警方強調「協助罪犯」為嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁10年。警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以回復社會秩序，並對所有違法行為追究到底。