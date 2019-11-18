【11.18理大】校方向警提出七要求　促准管理層陪同師生到警署

理工大學發聲明指，已於今午2時45分，與警方行動處處長蕭澤頤見面，商討如何可以盡快以和平方式解決今次事件 ；並要求警方避免將校園變成戰場，要求警方立刻派出一組危機處理人士與校方進入校園，尋求和平解決方法；警方必須以公平和人道態度對待被拘捕人士。

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促警方行動須顧及所有人安全

在香港理工大學附近，由昨（17日）中午開始成為「戰場」，警方出動兩架水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙及激戰。至昨深夜，戰線延伸至油尖旺一帶，警方不斷發射催淚彈驅散黑衣人。警司劉肇邦一度表示，如果示威者仍以汽油彈、弓箭、汽車等「致命武器」襲擊警方，否則警方會以實彈武器還擊。

理工大學包括主席林大輝、校長滕錦光、常務及學務副校長陳正豪以及行政副校長盧麗華，發聲明指，已於今午2:45pm 與警方的蕭澤頤行動處處長見面，商討如何可以盡快以和平方式解決今次事件 ，並提出校方特別關注無論警方採取任何行動，必須顧及所有人士的人身安全，避免有人在行動中不幸受傷，甚至死亡；又應避免將校園變成戰場。校園內儲有危險物品，一旦受到破壞，後果嚴重。

聲明全文如下：

香港理工大學已於今午2:45pm 與警方的蕭澤頤行動處處長見面，商討如何可以盡快以和平方式解決今次事件 。校方特別關注以下事情:

1. 無論警方採取任何行動，必須顧及所有人士的人身安全，避免有人在行動中不幸受傷，甚至死亡。

2. 立即安排救護團隊留守校園 ，為現場受傷者進行治理。如有需要，立刻安排送院醫治。

3. 要求警方立刻派出一組危機處理人士與我們進入校園，尋求和平解決方法。

4. 警方必須以公平和人道態度對待被拘捕人士。

5. 警方安排管理層陪同被捕的理大教職員和學生到警署，確保過程安全和公平。

6. 避免將校園變成戰場。校園內儲有危險物品，一旦受到破壞，後果嚴重。

7. 校方會盡最大努力去勸喻學生和教職員盡快離開校園，要求警方暫時不要進入校園。

香港理工大學

主席 林大輝博士

校長 滕錦光教授

常務及學務副校長 陳正豪教授

行政副校長 盧麗華博士

副校長（校園發展及設施管理）唐仕恒先生

副校長（科研發展）衞炳江教授、工程師

副校長（學生事務）楊立偉教授、工程師