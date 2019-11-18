【11.18】張建宗指理大附近達暴動程度　呼籲各界與暴力割席

理工大學外示威衝突由上周六（16日）持續至今日（18日）仍未結束。政務司司長張建宗聯同保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆和教育局局長楊潤雄，於下午6時在添馬添美道二號政府總部西翼大堂會見傳媒。就下周日（24日）的區議會選舉會否如期舉行，張建宗形容「探戈都要兩個人跳」，指除了當日外，平日都需要安寧。

一司三局－－（左起）楊潤雄、李家超、張建宗及陳帆見記者。（羅君豪攝）

2萬名公務員協助區選

張建宗表示，理大附近已達暴動程度，提供協助都可能觸及暴動罪，呼籲市民勿前往支援。李家超呼籲，理大校園內的人立即離開，指校園已經變得非常危險，政府將派出臨時心理團隊進入校園，會陪同16歲以下人士離開往警署。

張建宗表示，理大附近已達暴動程度，提供協助都可能觸及暴動罪，呼籲市民勿前往支援，呼籲各界「與暴力割席」。陳帆指，有十條主要交通幹道受影響，路面最嚴重受阻的是油尖旺區，尤其是理大附近的道路，至於紅隧受嚴重破壞，短期內未能開通。

對於下周日區議會選舉，張建宗表示，今次區議會選舉是近年來最大型選舉，有400多個候選人，每區都有多於一人競逐議席，是意義深遠，政府已動員2萬名公務員協調。他又稱未來一星期每天都很重要，見到現時暴力活動每區都有、遍地開花，他希望大家可以考慮選民安全「靜落嚟」。

李家超︰將派臨時心理團隊入校園

李家超指，示威者使用到猶如古代宮城所用的投擲器、有焚燒卡式的石油罐、有弓箭等，用汽油彈已成「家常便飯」，並指有三間大學內的化學物品失竊。有示威者焚燒警車，及有開車撞警員事件，形容是「恐怖分子」的行為。他又呼籲，理大校園內的人立即離開，指校園已經變得非常危險，「如果你哋唔用暴力，警方係唔會用武力。」政府將派出臨時心理團隊進入校園，會陪同16歲以下人士離開往警署。

楊潤雄表示，有人將學校用作製造武器，弄得「滿目瘡痍」，他重申「暴力唔可以解決問題」，並會引伸更多遺憾。他期望中小學周三（20日）復課，伹幼稚園則停課至下周日，最快下周一復課。