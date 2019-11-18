【11.18理大】家長靜坐向警跪地求見子女　母拭淚：一直無法見面

理工大學一帶今日（18日）仍然衝突不斷，有大量示威者仍困在校內。有網民發起在尖沙咀、佐敦一帶聚集「救Poly」，亦有家長於尖東橋口靜坐，要求警員讓他們見子女一面，更有家長向警員跪地痛哭。 有女士透露，其女兒至今已留在理工校園內3日，至今仍然無法歸家。她稱，女兒一直有向她「報平安」，惟她仍然憂心忡忡，「佢（女兒）有安慰我，叫我唔好擔心。」 另一名母親也表示，16歲的兒子仍在理大內，通電時聲音已判若兩人，「佢把聲好失落、好絕望，我從未聽過佢咁嘅聲。」

阿wing說，兒子一直性格開朗，但通電時他的聲音已判若兩人。（王潔恩攝）

今日約下午3時，有家長到尖東橋外，要求在場警員讓他們見子女一面，一名母親曾向警察跪地痛哭。一小時後，約70名市民在尖東橋口靜坐，當中有部分為家長，期間不斷拭淚。

校內物資短缺 女兒電話中反安慰

吳太表示，她的女兒是理工大學學生，三日以來一直在理工大學未有歸家，現時仍被困在校內。她說，雖然女兒一直有向她「報平安」，但她仍然憂心忡忡，訪問期間不斷落淚，「佢話物資好短缺，水、食物同生理鹽水都唔夠⋯⋯佢有安慰我，叫我唔好擔心。」

吳太坦言昨日整夜難以入眠，決定與丈夫不上班，打算為女兒送上乾糧，但一直找不到方法進入校內，更無法見到女兒一面，「好無助，根本無人理到佢哋。」說畢，吳太又再次擦淚，「我一定會再見到佢（女兒）！」

吳先生表示，他已做好女兒被捕的心理準備，只希望她不要受傷。

16歲兒子通話裡聲音絕望、判若兩人

另一位家長Wing表示，她的16歲兒子為中學生，至今仍在理大內。她形容，兒子一直性格開朗，惟現時二人分隔異地，只能靠電話連繫，通電時他的聲音已判若兩人，「佢把聲好失落、好絕望，我從未聽過佢咁嘅聲。」

她指出，警方曾呼籲示威者向Y座出口離開，有關說法是騙人。她說，兒子曾打算離開現場，惟警方不斷發射催淚彈，最終只能折返。



對於警方昨日曾出聲明，稱有機會在理大附近使用實彈，她直言：「真係好難受，到底發生咩事？作為家長，坐係電視前面真係好驚。」她又指，政府不應將所有責任轉嫁在學生身上。