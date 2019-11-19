【11.19停課】油尖旺至少五校續不復課　校長會促檢測催淚彈毒素

教育局宣布全港學校明日（20日）恢復上課，連日來示威衝突集中在油尖旺區，警方曾多番施放催淚彈驅散擲汽油彈黑衣人，區內幾被「煙沒」，包括催淚煙波及部份學校，該區至少有五間學校包括拔萃女書院、嘉諾撒聖瑪利女書院及循道中學等明日繼續停課。 油尖旺區校長會副主席譚劍虹表示，現時彌敦道一帶空氣較為刺鼻，已向教育局反映，希望可以派專家到該區學校檢測催淚煙的毒素污染情況，以及安排專業清潔公司徹底清洗學校，以讓家長及學生安心。

反修例示威連日戰線集中在理工大學、彌敦道及加士居道一帶，警方在附近施放大量催淚彈驅散。（資料圖片）

全港學校自上周四（14日）起停課至今，教育局今日（19日）宣布，全港中、小學校明日恢復上課。不過，連日示威戰線集中在理工大學、彌敦道及加士居道一帶，警方在附近施放大量催淚彈驅散，波及不少周邊學校，油尖旺區至少有五間學校包括拔萃女書院、嘉諾撒聖瑪利女書院、循道中學、中華基督教會灣仔堂基道小學、基督教香港信義會信義中學等明日繼續停課，部份更延至下周一才復課。

彌敦道一帶空氣刺鼻 學校全面清潔確保安全

油尖旺區校長會副主席、真光女書院校長譚劍虹表示，其學校位處窩打老道，未有直接受到催淚煙波及，學校今日亦全面清潔校園所有施設，確保明日可以復課。不過，他直言，目前彌敦道一帶空氣刺鼻，令眼睛易感乾澀，較受催淚煙影響的學校會選擇自行停課，以確保學生安全及健康。他續指，留意到催淚煙的化學物可殘餘牆身一段時間，已向教育局反映，希望可以派專家到該區學校檢測催淚彈的毒素污染情況，以及安排專業清潔公司徹底清洗學校，以讓家長及學生安心。

↓↓11月18日理大及油尖旺催淚煙情況↓↓