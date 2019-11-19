【11.18理大】社署署長座駕被破壞　當時載員往理大處理問題

理工大學附近一帶過去幾天陷「戰場」，昨日衝突過後，有停泊於尖沙咀的私家車及政府車輛受損，甚或懷疑被焚毀。 社署回覆《香港01》查詢時表示，昨晚應要求派出部門同事前往理工大學，協助安排希望離開現場的青少年能夠安全離開，接載部門同事的政府車輛在尖沙咀一帶遭到襲擊，無人受傷，但其中兩部車輛被嚴重破壞。

一輛車牌「AM 60」相信是屬於社署署長座駕的政府車輛受損。（讀者提供）

昨日尖沙咀一帶激烈警民衝突過後，有停泊於附近的車輛遭焚毀，而一輛車牌「AM 60」相信是屬於社署署長使用的政府車輛，同樣出現損壞。資料顯示，社署前署長葉文娟曾乘坐該車。而一架陽光巴士，亦嚴重焚毀。

社會福利署發言人表示，署方昨晚應要求派出部門同事前往理工大學，協助安排希望離開現場的青少年能夠安全離開。接載部門同事的政府車輛在尖沙咀一帶遭到襲擊，沒有同事受傷，但其中兩部車輛被嚴重破壞。

社署指已就事件報警，而署長昨晚並不在現場或相關車輛。

若車輛停泊於衝突場合而受損，保險的保障能否涵蓋相關損失？國際專業保險諮詢協會會長羅少雄接受《香港01》訪問時指出，倘汽車已購買「全保」，若車輛是停泊在合理地方，遭受意外損毀，車主理應可向保險公司索償，與是否處於衝突環境沒有關係。

惟羅少雄強調，一般全保條款均已列明，車輛若參與違法違規行為而受損，則不涵蓋於保障範圍，例如酒後駕駛、藥後駕駛、危險駕駛等。他又說，若車輛只附有第三者保險，任何車身損毀均不涵蓋於保障範圍。