【11.19中環】百人「和你Lunch」　防暴警持MP5衝鋒槍戒備

反對修訂《逃犯條例》風波持續，網上連續兩星期發起「和你lunch」行動，今日（19日）下午在中環已是第六次有逾千人於下午1時正在畢打街及遮打道一帶聚集。警方今午配備MP5衝鋒槍到場戒備，亦曾八度高舉藍旗，示意集會非法，並一度查問一名男子。但與上周同類行動不同，今日聚集人數並無此前那麼多，人潮亦在下午約2時半陸續散去，並無與警方衝突。

11月19日，中環示威「和你Lunch」示威中，防暴警持MP5衝鋒槍戒備。（楊凱力攝）

在下午1時，聚集的人士戴起口罩不斷高叫「五大訴求，缺一不可」等口號，並高舉象徵五大訴求的五隻手指，聲援仍留在理工大學的示威者。

警方其後到場，八度舉藍旗警告集會違法，或會使用武力作驅散，有警員持大枝裝胡椒噴霧戒備。約下午1時30分，警方在畢打街匯豐銀行對出截查一名黑色上衣的男子，引起聚集人士不滿，並大喊「放人」，其後男子在警方拍攝容貌後獲放行。

雖然不少聚集人士與在場的防暴警員隔空對罵，但有指揮官只「雙方是交流意見」，提醒在場的警員不用過份緊張。至下午約2時30分，於畢打街及德輔道中的防暴警員返回警車並陸續離開。同時，大批聚集人士也因午膳時間結束而離開。

理工大學連續多日發生激烈衝突，周日（17日）一名警方傳媒聯絡隊隊員小腿中箭送院，當時有消息指前線警員立即提出，應提升武力應對致命攻擊，以制服持具殺傷力武器的示威者，並向上鋒提出使用槍械，包括MP5及AR15等。

今日在中環現場，就看到有防暴警員持MP5衝鋒槍戒備。