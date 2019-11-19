【逃犯條例】15人涉7.28上環參與暴動　律師透露7被告傾向不認罪

7月28日中西區遊行後爆發警民衝突，44名男女被控暴動，分成3案處理。轉介至區域法院的15人案件，今午（19日）借用西九龍裁判法院處理。7名被告傾向不認罪，其餘被告保留答辯意向。控方指同日另有兩宗示威案件，申請將三案順序排期，並由同一法官審理。法官郭偉健將案件押至下月10日，屆時會再商討排期事宜。眾被告續准保釋，其中一人申請離港出席婚禮被拒。

15名被告依次為：陳偉林、陳澤峰、布紫晴、何栢耀、梁志鵬、楊位醒、彭雨彤、劉耀銓、廖頌賢、陳永琪、林皓正、廖紫婷、李樹樺、胡嘉俊及張雯曦。眾人被控於今年7月28日在上環摩利臣街和文華里之間干諾道中和德輔道中的一帶，連同其他人參與暴動。

代表第4被告的資深大律師潘熙反對控方申請將同日的3宗示威案件按時序排期。他指，其中一案只涉及3名被告，可盡早處理；且3案的案發時間及地點不同，不必順序審理。而郭官則問及合併處理的可能。

兩被告保釋期間飛往台灣

另外，有人提及同案原本還有兩名被告甄凱盈及廖天駿，但兩人分別於7月尾及10月中飛往台灣，之後不曾回港。

第9及第11名被告今無法律代表。第8及第14被告獲批法援，該法援署代表透露大部份被告均有申請法援，但仍待批核。

郭官最終將案件押至下月10日，表明希望屆時會知悉眾人的答辯取向，又稱：「自己做過咩事，自己知道。」

案件編號：DCCC820/2019