【逃犯條例】6.9遊行到7.28西環衝突　和理非到催淚彈橫飛的50天

《逃犯條例》修訂爭議所觸發的示威浪潮，至今仍未見平息跡象，由6月9日大遊行起計，至7月28日的中西區衝突，已整整50天。連番社會動盪，示威者行動漸趨激烈，政府管治威信、警隊形象亦遭受重創，這50天，是香港自1997年回歸以來，最嚴重的政治危機。 在這50天內，香港歷經多次大遊行，以至6.12金鐘衝突、衝擊立法會、新城市廣場浴血戰、元朗無警黑夜等，一幕幕令人觸目驚心的場面。這50天期間經歷多個階段，由最初「和理非」主導運動、其後政府拆彈無方、「勇武」抗爭抬頭、到近月街頭運動「遍地開花」，如何解開這個愈纏愈緊的死結，成為每個香港人心中的一個大問號。

第一階段．6月9日至6月16日

修例硬闖失敗、引爆民怨、「和理非」主導運動

6月9日，民陣發起大遊行，反對政府將《逃犯條例》修訂交付立法會二讀，當天的遊行，民陣稱有103萬人參與（警方稱高峰期有24萬），是回歸以來最多人參與的一次，直迫1989年聲援北京民運遊行。

不過政府未有正面回應遊行人士訴求，堅持草案於6月12日如期二讀，強行闖關，最終引爆了6.12金鐘衝突。警方起初將衝突定性為暴動，惟當日警方的執法手段，例如發射大量催淚彈圍攻示威者、辱罵現場採訪記者等，警方執法手段備受批評。

在民意反彈下，特首林鄭月娥在6月15日宣布「暫緩」草案，但堅拒表明「撤回」，加上林鄭在記者會中態度被指傲慢，撲火不成反添民怨。同日下午，有反修例人士在太古廣場危站5小時後墮樓不治，這一幕觸發更多人的怒火。翌日，即6月16日，民陣再發起另一次大遊行，這次比起6月9日的遊行更加大規模，民陣稱有接近200萬+1（+1象徵離世的梁凌杰）人參加；警方指經原定路線，高峰期有33.8萬人。雖然遊行人數眾多，但秩序良好，如出現人潮主動「分紅海」讓救護車通過的場面，堪稱香港式「和理非」遊行經典一幕。

▼第一階段重要事件▼

+ 4 + 3 + 2

第二階段．6月16日至6月21日

拆彈無效、政府停擺、民怨悶燒

6月16日遊行後，在更龐大的民意壓力下，政府發新聞稿回應，承認在修例處理有所不足，向市民致歉。

這段期間，政府曾試圖拆彈，例如警務處處長盧偉聰於6月17日晚見記者，表示並沒有定性整場在金鐘的示威為「暴動」；6月18日，林鄭月娥召開記者會向公眾道歉；6月19日，保安局局長李家超到立法會解釋，重複政府已經致歉等等。

不過，當時反修例人士的訴求，已由要求政府「撤回」草案之外，更進而提出要成立獨立調查委員會調查6.12衝突中警方執法手段，以至停止追究6.12衝突被捕人士等，因此政府的回應，被反修例人士認為是在迴避。

而且，這段期間，行政會議接連休會，立法會運作亦受到影響，政府運作近乎停擺，社會上的各種不滿情緒，在這段時間不斷地悶燒。

▼第二階段重要事件▼

第三階段．6月21日至7月1日

「勇武」抬頭、抗爭升級、攻入立法會

政府近半個月來的處理手法，未能平息反修例人士怒火，抗議行動轉趨「勇武」的方向亦日益明顯。在6月21日及6月26日，有示威者兩度包圍警察總部，批評警方在連日的行動中使用過度武力；亦有示威者先後在稅務大樓及入境事務大樓發起不合作運動，影響政府部門運作。

6月30日，立法會議員何君堯發起撐警集會，是政治風波爆發以來，建制派首次大規模動員。不過集會期間，有撐警人士被拍到襲擊持不同意見人士、記者等。警方則被指選擇性執法，未有嚴肅處理涉嫌施襲的撐警人士。

當日的撐警集會觸發反修例人士反彈，有示威者通宵留守立法會「煲底」，在7月1日，即回歸紀念日清晨起與警方爆發零星衝突。到7.1下午，有「勇武」示威者開始衝擊立法會，晚上更成功闖入議事廳，成為反修例運動爆發以來，抗爭手段由「和理非」趨向「勇武」的標誌性事件。

▼第三階段重要事件▼

+ 5 + 4 + 3

第四階段．7月1日至今

遍地開花、流血事件不斷、周末上街幾成常態

7.1衝擊立法會行動後，街頭抗爭進一步向地區擴散，在各個社區「遍地開花」，除多區出現「連儂牆」讓市民寫上心聲外，多區亦有人發起在周六、周日遊行，如7月6日光復屯門、7月7日九龍遊行、7月13日光復上水、7月14日沙田遊行等。

周末上街幾成常態，警方和示威者關係亦更趨緊張，例如7.14沙田遊行，警方在晚上攻入新城市廣場，結果示威者與警方爆發混戰，多人受傷。而7月21日民陣的港島區大遊行結束後，有部份示威者包圍中聯辦，當晚元朗區更發生嚴重暴力事件，有大批白衫人在元朗西鐵站內外以藤條、木棍等，無差別襲擊市民。外界質疑這宗暴力事件涉及新界「鄉黑」勢力，而警方遲遲未有到場處理，且當晚立法會議員何君堯被拍到與一批身白衫的人士握手合照，亦引起廣泛關注。

元朗「白色恐怖」事件後，有市民發起7月27日「光復元朗」遊行，要求徹查事件，但警方則罕有地就遊行發反對通知書，但當日仍有大批市民聲稱到「買老婆餅」、「郊遊」，最終演變成警民衝突，警方在元朗鬧市施放催淚彈。

翌日，這一幕又再在中西區重演，警方反對當日的港島區遊行，只批准在遮打花園集會，但有集會人士因一宗警方查車糾紛趁機四散，兵分多路往銅鑼灣、灣仔、西環，結果示威者和警方在西環、上環一帶爆發激烈衝突，有人更形容警方施放催淚彈的密集程度猶如「放題」。

▼第四階段重要事件▼

+ 15 + 14 + 13

林鄭想避到何時？

自6月9日的大遊行開始，至7月28日的中西區衝突，動盪的日子已整整50天，相信香港人心中都有一個疑問：這種日子還會持續多久？

其實踏入7月後，已有大批較少公開評論香港時政的社會名人，如終審法院前首席法官李國能、多名前高官、商會，乃至溫和建制派如田北辰，提出政府應成立獨立調查委員會，及全面「撤回」修例，盡量爭取迴旋空間。亦有多個政府部門的員工、AO（政務主任）、EO（行政主任）等，也要求政府回應民意。

這50天，香港面對回歸後最嚴重的管治危機，政府先是錯判民情、亦無能力防止事態惡化。當前，要求政府明言「撤回」修例、成立獨立調查委員會等，幾已是社會上的「最大公約數」，如果政府仍拒絕就此作積極回應，到底以林鄭月娥為首的特區政府領導班子，還有甚麼辦法緩和局勢？還是一味繼續窩在政府總部內的冷氣辦公室，任由香港社會繼續撕裂下去？