【理大】警方拘捕記者、限制進出　記協：違反新聞自由、要求糾正

反修例示威持續，周日（17日）在理工大學一帶爆發了激烈的警民衝突，其後有示威者退入理大校園內，警方隨後封鎖校園，包圍所有的出入口，更限制在場採訪的記者進出自由，要求以「一換一」方式輪換記者，向記者舉槍指嚇，要求記者下跪及解鎖手機，甚至拘捕十多名記者。 香港記者協會與香港攝影記者協會今日（20日）發表聯合聲明，指就警方對新聞及採訪自由之連串限制，表示極度失望，指出上述安排嚴重違反基本法中對新聞自由的規定，亦大大削弱傳媒對警方任何行動之監察，要求警方立即予以糾正，開放現場予媒體採訪，同時希望警方讓仍在校內的校媒記者撤離。

11月17日，警方呼籲理大內人士經Y座離開理大，但當數十名急救員及記者離開時，隨即被捕。 （網上圖片）

記協表示，警察公共關係科於11月17日晚上約10時，突然宣布封鎖理大校園，所有校內人士包括記者，均會被視作參與暴動而被拘捕，除非能夠出示警察通例涵蓋之三類記者證明文件。有關限制造成一連串不合理現象，例如雖然部份校媒記者在該會協助下獲准離開，但仍有最少13名校媒及網媒記者被捕。記協稱，部分前線警員濫權，令3名記者被胡椒槍近距射擊，4名換班記者被槍指嚇阻礙其進入現場，1名持有效證件之攝影記者被警要求下跪及解鎖手機。

另外，警方只容許已經在場之傳媒機構以「一換一」方式輪換記者，禁止已經撤離之機構再派員採訪。而由於「一換一」措施之限制，大量服務外媒之自由身記者在電池用完後，被迫離開後，無法進入只能出不能入。記協補充，有被圍困的記者雖然出示了有效證件，仍需接受警方搜查才可離開。

3名記者在理大一帶採訪期間，突然有防暴警員向記者的腳前發射胡椒球彈。 （李澤彤攝）

記協表示，上述安排不單嚴重違反基本法中對新聞自由的規定，亦大大削弱傳媒對警方任何行動之監察。記協要求警方立即予以糾正，開放現場予媒體採訪。而過去兩日，校媒記者證明身份後獲准離開，希望警方沿用有關安排，讓仍在校內的校媒記者撤離。

記協重申，《基本法》第二十七條訂明，所有香港居民均享有言論自由、新聞自由及出版自由；而《公民權利和政治權利國際公約》中有關保障意見、維護新聞、出版及資訊發表自由的條文，亦已包括在《香港人權法案》第十六條內。