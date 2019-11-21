【逃犯條例】港鐵10月載客量按年大跌3700萬人次　跌幅逾25%

反修例風波持續超過五個多月，港鐵多次成為示威者攻擊目標，有車站及設施受破壞，服務嚴重受阻；亦有人發起罷搭、「跳閘」等行動，表示對港鐵的不滿。港鐵近日因應運動，亦曾多次提早關站，及提早結束港鐵服務。 據港鐵公布10月乘客量，只得1.08億人次，較去年同期的1.45億人次，大跌超過3700萬人次，下跌約25%。而周日日均乘客量為432萬人次，亦再較9月的461萬人次，下跌6.2%。

網民近月多次發起不合作運動，在繁忙時間不時有人阻港鐵車門關閉、按動緊急制，甚至有人向路軌投擲雜物等，令列車服務受阻延，不少市民改乘其他交通工具外出上班。而港鐵近日因應運動，亦曾多次提早關站，及提早結束港鐵服務。

根據港鐵最新公布的10月份乘客量紀錄，本地服務全月一共有約1.084億人次，較9月的1.269億人次，少約1859萬人次，下跌約14.6%。港鐵今個月的本地載客量，更是自2012年4月後的新低，惟當時南港島綫、觀塘綫延綫等路綫仍未通車，鐵路服務覆蓋範圍較現時少。

網民近月多次發起不合作運動，在繁忙時間不時有人阻港鐵車門關閉、按動緊急制，甚至有人向路軌投擲雜物等，令列車服務受阻延，不少市民改乘其他交通工具外出上班。（資料圖片／張浩維攝）

另外，日均載客量方面，根據10月份數據，其432萬人次，較9月的461萬下跌6.2%。至於其他服務，機場快線10月份的載客量，亦創2012年2月後的新低，全月約91.6萬人次，日均29.6萬人次，按月下跌14.2%，少近12萬人次。高鐵方面，全月約106萬人次，日均34.4萬人次，按月反增13.1萬人次，增加約14%。

公民黨立法會議員譚文豪認為，近日港鐵車站受到不同程度的損毀，以及港鐵決定每日提早收車、關閉車站等措施，是造成載客量下跌的原因。譚文豪指港鐵成為政府「政治棋子」，批評港鐵在市民發起遊行的日子關閉車站，「控制遊行人數數字」，令市民對其觀感變差。

譚文豪續言，市民在反修例運動初期，均會用現金購買單程票；惟現在市民不只因港鐵服務受阻而轉乘其他交通工具，他認為是港鐵整體觀感差，令市民主動不願乘坐港鐵。譚文豪指港鐵應提供公共交通工具應有的服務，才有望扭轉現時的局面。