十多名學者、社福界人士絕食　促獨立調查、推真普選時間表

反修例風波持續，理工大學尚有人留守，一班學術自由學者聯盟、社工和文化界人士發起絕食抗議活動，希望守護年輕世代，要求政府確保周日區選不會被取消或推遲；並於一個月內宣布實施真普選的具體時間表；同時要求特首林鄭月娥指令警方不要在未經挑釁情況下攻擊理大示威者。 當中學者陳清僑、何芝君及胡露茜表示，將由今日（21日）下午3時起，在九龍佑寧堂絕食至區議會選舉順利完成為止。他們指，由於活動趕急，其他人將舉行「流水式絕食」。

學術自由學者聯盟及基督徒團體發起絕食抗爭，要求政府盡力確保11.24區選如期舉行。（鄧穎琳攝）

絕食抗爭活動由學術自由學者聯盟及基督徒團體發起。出席絕食抗議者包括香港科技大學社會科學學部副教授成名、學者陳清僑、明愛專上學院客座教授何芝君、基督教神學教育工作者胡露茜、王美鳳牧師、卜莎崙牧師、林國璋牧師、馮智活牧師、陳文珊、龔偉森等。

他們批評港府在過去五個月，拒絕廣泛市民訴求，更引用緊急法訂立《禁蒙面法》，致公眾對政府極不信任，亦令暴力行為不斷升級。而近期警方曾在理工大學衝突中，威脅使用實彈，令理大校園中的學生、教授、醫生、護士、新聞工作者，甚至急救人員等，都遭警察粗暴對待。

他們批評警方任意逮捕醫護及急救志願者，並殘酷地侵犯校內人士尋求醫療的權利，包括停止向被困在校園中的人供應藥品等。

他們即時舉行絕食，其中三人計劃由今日下午3時絕食至區選順利完成為止。 （鄧穎琳攝）

他們要求政府一個月內宣布實施真普選的具體時間表；並成立獨立調查委員會調查是次衝突及警民衝突的原因；對那些犯罪程度較輕的示威者作出特赦；要求特首林鄭月娥指令警方不要在未經挑釁情況下攻擊示威者，以及撤銷對離開校園人士被控暴動的聲明；並要求政府確保本周日（24日）舉行的區議會選舉不會被取消或推遲。

陳清僑直言，對政府沒抱很大期望，但在此困局及「死局」中，希望透過知識文學界人士的行動，讓國際更了解香港現時的情況及人道危機，「若年輕人有罪，我們的未來在哪？」

成名則表示擔心理大內留守者情況，他重申校內出現者不等於有暴動行為，因急救人士、社工等亦會到場協助。他引述一名離開理大的社工指，只有「防線」外的警員態度較差，其他人態度正常，提醒留守人士別傷害自己，欲離校但擔心會受傷者，可請律師、社工等影下自己身體。