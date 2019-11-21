【逃犯條例】台灣大學：168名香港學生申請入讀　一日內增加60%

反修例風波席捲至各大學校園，中大及理大先後爆發了激烈的警民衝突，各大專院校宣布終結學期，或改為網上授課，也有院校呼籲師生離開校園。風波引發各院校非本地生的離校潮，甚至離港潮。 而原來香港學生也開始湧現逃亡潮，台灣大學表示，截至今天（21日）上午10時，該校已收到168名香港本地學生申請到該校當訪問生，較前一天大幅增加60%。而在本港的台灣學生、內地學生及其他國籍學生，也有394人申請報讀台大。

台灣大學開放港生來校訪問就讀。（資料圖片）

本港各院校非本地生自上周起出現離校潮，甚至離港潮，約1,000名在港的台灣學生，逾半已返回台灣。台灣各大學早前發聲明指，會協助返台學生就學，台灣大學、新竹的清華大學、台南的成功大學等的大學同時也表明願意接收非台籍學生，包括香港學生。

自台灣大學上周四發聲明稱歡迎香港學生報讀後，至今早10時，該校已收到168名香港學生申請，申請人數在前天仍是100人，在一天內已大幅增加了60%。另外，在港的台生有289人申請報讀台大，而來自內地及其他約20個國家的學生，就有105人申請，包括北美、歐洲、澳洲、亞洲等地。台大指，即共有562名在港學生申請到台大當訪問生。

台大表示，預計首批審查完畢的入學通知書將於11月22日以電郵發放，同時亦經由教育部協調台灣駐港領事單位，協助各種身分別同學取得簽證入台。台大學務處心輔中心也會特別為由港回台的學生安排團體及個人諮商，希望能盡力為同學們提供在校讀書的安定力量。