爆第7宗大鼠戊型肝炎個案　82歲女病人居於何文田邨

衞生署衞生防護中心今日（21日）宣布，正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，個案涉一名有長期病患、居住於九龍城區何文田邨的82歲女子。她自上月7日起出現黃疸、食慾不振和茶色尿，並於同月21日入住伊利沙伯醫院，經治療後已出院，現時情況穩定。病人的血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。衞生防護中心發言人呼籲市民保持良好個人、食物和環境衞生，以預防感染戊型肝炎。

衞生署衞生防護中心今日（21日）宣布，正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，個案涉一名有長期病患、居住於九龍城區的82歲女子。（資料圖片）

衞生防護中心的流行病學調查顯示，82歲女患者居於九龍城何文田邨，家居接觸者包括丈夫和女兒，二人均未出現相關病徵。病人沒有進食過生豬肉或豬內臟。署方正在調查是次病症是否與早前爆發的6宗大鼠戊型肝炎有關。

衞生防護中心指，患者表示記不起曾接觸鼠隻或其排泄物，亦沒有在住所發現鼠隻。病人於潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生防護中心發言人表示，根據現有的流行病學資料，暫未能確定有關感染的源頭及途徑，中心的調查仍在進行中。

由於目前人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物。而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。