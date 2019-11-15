食環署滅鼠工作　 5月至11月捕獲9349隻活老鼠及過萬隻死老鼠

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（15日）舉行會議，食環署指，自5月20日至本月10日已捕獲11,617隻死鼠、9,349隻活老鼠及堵塞5,102個鼠洞；另外，針對食肆在後巷處理食物、堆放雜物及違法棄置垃圾等情況，食環署由5月20日至11月10日間，共發出552張傳票、801張定額罰款通知書、1,059張清除垃圾／廢物及清理地方通知書、3,100封勸誡信、1,778個口頭警告、13封警告信及5張妨擾事故通知。

食環署在10月捕獲的活鼠數目較5月增加27%；而投訴數字亦減少48%。（資料圖片）

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（15日）舉行會議，檢視自5月20日展開全城清潔以來的工作成效。為持續滅鼠工作的成效，各部門同意加強及深化滅鼠工作至明年2月。此外，鑑於11月初香港錄得今年首宗本地登革熱確診個案，各部門亦討論了明年進行滅蚊工作需加強之處。

自5月20日至本月10日 食環署捕獲11,617隻死鼠

據會上各部門匯報，自5月20日至本月10日，食物環境衞生署（食環署）已捕獲11,617隻死鼠、9,349隻活老鼠及堵塞5,102個鼠洞。食環署在10月捕獲的活鼠數目較5月增加27%；而投訴數字亦減少48%。今年1月至10月，食環署捕獲19,106隻活老鼠及堵塞10,831個鼠洞，比去年同期捕獲13,264隻活老鼠及堵塞7,698個鼠洞增加約四成。

共發出552張傳票 801張定額罰款通知書

另外，針對食肆在後巷處理食物、清洗器具、堆放雜物及違法棄置垃圾等情況，食環署由5月20日至11月10日採取的特別行動，共發出552張傳票、801張定額罰款通知書、1,059張清除垃圾／廢物及清理地方通知書、3,100封勸誡信、1,778個口頭警告、13封警告信及5張妨擾事故通知。食環署今年1月至8月針對食肆違例事項共發出4,900多張傳票，比去年同期約4,100張多，預計全年的檢控數目比去年增加20%。

自5月20日至本月10日，食物環境衞生署（食環署）已捕獲11,617隻死鼠、9,349隻活老鼠及堵塞5,102個鼠洞。（資料圖片）

此外，房屋委員會自6月至11月底，在各公共屋邨展開清潔行動，加強清潔及防治蟲鼠工作。房委會已於10月完成檢視及加固所有180多個公共屋邨内的防鼠裝置工程，當中包括參照食環署的建議在公屋樓宇外牆及喉管的合適位置加裝了6,500個防鼠擋板。

至於未來的滅鼠工作，路政署將局部重鋪環境衞生欠佳的後巷，初步預計涉及超過30條後巷。房委會將根據屋邨情況檢視和重新訂立重點屋邨，亦會繼續按需要檢視和加固公共屋邨防鼠裝置的工作。在滅蚊工作方面，各部門將在明年雨季來臨前延續今年的行動模式，及早清理蚊子滋生地，並同步啟動霧化工作。