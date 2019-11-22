【區議會選舉】政府澄清：投票站開放首三小時計算選舉結果為謠言

區議會選舉將於本周日舉行，網上流傳指投票站若在區議會選舉投票日，開放首三小時後無法繼續運作，選舉事務處會以投票首三小時的選票數目計算選舉結果，選舉事務處下午發稿強調絕無此事，不會在選區整個投票未完成前，計算該選區選舉結果。

有網上流言指，投票站開放首三小時計算若出現混亂，會停止選舉，然而投票結果卻會計算在內，政府發稿澄清屬謠言。（網上圖片）

【香港01區議會選舉互動專頁】

區議會選舉於本周日舉行，網上有帖文流傳指，只要投票站持續三小時發生混亂，就會即時停止選舉，然而，首三小時的選票數目會計算為選舉結果。帖文又指，建制派可以就此部署選票策略，「只要建制早上一夠票，即刻派黑衣人在選舉站前搗亂，然後大有藉口把選舉煞停。」

選舉事務處強調絕無此事，周日投票日總投票時數為15小時，強調不會在選區整個投票未完成前計算該選區選舉結果。

選舉事務處強調，不會在選區整個投票未完成前計算該選區選舉結果。（資料圖片）

選舉事務處指，一般投票站的投票時間為上午7時30分至晚上10時30分，總投票時數為小時。選舉事務處強調，不會在選區整個投票未完成前計算該選區選舉結果。

區議會選舉投票日當天，若某投票站因突發事件無法運作，而投票可於1.5小時內恢復，該投票站的開放時間會於同一日作相應延長。但若投票站未能於1.5小時內恢復運作，該投票站的投票會押後至後備投票日，即12月1日（星期日）。

如投票需要押後至12月1日，投票站主任會把已上鎖及封妥的投票箱及一切相關文件，在候選人或代理人的見證下妥為封存，待12月1日再繼續用以投票。後備投票日當天，有關投票站的開放時間以之前宣布停止運作的時間起計，至晚上10時30分結束，例如，若某投票站投票在11月24日上午10時30分停止運作，該投票站會在12月1日上午10時30分重新開放，至同日晚上10時30分，整個投票時數維持在15小時。



選民在11月24日領取選票時，選舉事務處會在投票站內，選民登記冊上該選民的記項劃線，以茲識別，故選民不能在後備日（12月1日）重複投票。選舉事務處發言人說：「如大批選民集中同一時段投票，個別票站有機會出現人龍。票站人員會盡快為選民服務，請大家忍讓及耐心等候。」