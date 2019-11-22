【區議會選舉2019】警將於票站外高姿態巡邏　鄧炳強呼籲勿有暴力

區議會選舉在本周日（11月24日）舉行，社會關注投票日能否順利進行。據《香港01》了解，每個票站將派駐兩名防暴裝束的警務人員，以應付突發需要等。新任警務處處長鄧炳強見傳媒時，未有否認說法，他指警方會因應風險評估，有不同人手處理，確保投票日安全，市民投票不受干擾。

區議會選舉在反修例風波持續下於本周日舉行，社會關注投票日能否順利進行。（資料圖片／羅國輝攝）

周二（19日）接任警務處處長的鄧炳強，今日在旺角警察體育遊樂會見傳媒。

區議會選舉於周日舉行，鄧炳強發言時主提動提及警方部署，他指，警方在票站內會安排足夠人手，站外會有高姿態的巡邏，確保票站安全及有秩序，市民在不受干擾下作出投票。他指，警方會有預案應對不同情況，又指相信大部份市民都希望周日選舉投票日可以和平及安全，呼籲勿有暴力及不當行為，否則「係同全港七百幾萬人對着幹。」

新任警務處處長鄧炳強指，警方當日會有預案應對不同情況，確保選舉安全，市民投票不受干擾。（張浩維攝）

據《香港01》了解，每個票站將派駐兩名防暴裝束的警務人員，有別於往昔的普通軍裝，以應付突發需要等。

鄧炳強未有否認說法，並表示警方會因應風險評估，有不同人手處理，確保選舉安全，投票不受干擾。