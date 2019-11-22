【禁蒙面法】政府求准法例仍然有效　官只批裁決暫緩至下周五

特首林鄭月娥早前以「危害公安」為由，引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，泛民議員及「長毛」梁國雄等不滿求覆核，高院法官本周初裁定兩法均違憲，但未有頒下命令。政府代表昨明言將提出上訴，又指社會目前狀況不穩，希望法庭能暫緩裁決，或讓法例繼續暫時生效，惟泛民認為這會做成混亂。法官考慮過一晚後，今（22日）於高院頒下判詞，拒絕政府的申請，但考慮到香港現時的情況，准暫緩裁決直至下周五(29日)以讓政府申請上訴，及向上訴庭再作申請。

就政府昨向法庭申請的暫時生效令或暫緩令，法官並沒有批准，但法官認為，以目前香港面對的情況，會考慮一個短期的暫緩令，以讓政府提出上訴申請時，向上訴庭再作申請，故准暫緩裁決直至下周五(29日)。

強調法庭絕不容忍暴力犯法行為

兩名法官在判詞開宗明義表明，此案裁決並非代表法庭容忍暴力及犯法行為，亦非支持蒙面人士隱藏身分犯案或作出暴力行為，而有關行動算不上是「示威」，裁決並非想去鼓勵任何人蒙面。

但對於政府申請的暫時生效令，兩法官認為只有在例外情況才可批出該命令，而若批出命令，將會令政府可繼續執行違憲的法例，亦可避免了當中的法律後果。

沒證據顯示裁決令暴力升級

兩法官認為現時沒有證據顯示，本案裁決後示威者所使用的暴力程度升級，雖然香港的確出現危害公安的情況，但正如政府方所指，部分人無論是否有蒙面法也會作出犯罪行為，而即使法庭頒下此命令，也不相信可以有效解決情況。

若頒令憂出現更多混亂及不確定因素

至於暫緩令，雖然法庭不認為批出命令會損害法治，但指批出暫緩令會激起更多衝突，亦會引起更多混亂及在法律上製造出更多不確定因素，所以同時拒批暫緩令。

不過，兩官指本案或會很快進行上訴，基於本案涉及重大的公眾利益及現時香港非常特殊的情況，因此決定批出臨時暫緩令讓政府可向上訴庭作出相關申請。

24名泛民議員認為《緊急法》有違憲之嫌，提出是次司法覆核。(資料圖片)

泛民議員對法庭暫緩命令感失望

有份提出是次司法覆核的立法會議員郭榮鏗稱，對法官暫緩裁決7天的決定感失望，又指該法已被裁定違憲，便不應准法例繼續。他又指，這法例無助解決現時的社會情況，促政府不要一再犯錯及費時打官司，而應把資源去集中處理現在的政治問題。郭又指，若政府仍堅持上訴，泛民議員一定奉陪到底。

《緊急法》賦予特首權力過大不合憲

法官在早前的判詞中指出，《緊急法》將立法權賦予特首，讓特首定立主要法例，並非單單是附屬法例，有關立法程序卻完全不受法例所限，當特首認為緊急法提及的情況出現，特首便直接成為立法機關，而立法會的職能會被大大削弱。

法官認為，《緊急法》的範圍過於寬闊，可作引用的情況既含糊及主觀，但所訂立的規例卻有很大權力，而立法會對規例施予的限制亦有限，不符合《基本法》。

《禁蒙面法》限制亦超乎所需

對於透過《緊急法》訂立的《禁蒙面法》，法官則認為《禁蒙面法》對和平集會的限制超乎所需，有違私隱權、言論自由、以及參與和平集會的權利；而就警方可要求市民脫面罩的權力，法官認為《禁蒙面法》沒限制警方甚麼時候才可使用權力，有關權力超過合理所需，無法平衡市民應受到保障的權利。

政府希望法例仍然有效

政府在裁決後的聆訊中，指危害公安的情況仍然持續，要求法庭頒令法例仍有效，或暫緩法庭裁決，又指若法庭不頒有關命令，決定宣布有關法例無效，將會無意中鼓勵了蒙面人士出來犯案。

泛民指新法限制人身自由

不過申請方卻反駁，法庭已裁定相關法例違憲，若容許法例繼續生效，將會令市民遭非法逮捕、拘留、檢控，也會威脅到香港的法治，因為有關條例侵害了人身自由。

案件編號：HCAL2945、2949/2019