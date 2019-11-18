【禁蒙面法．判辭解讀】危害公安範圍太廣　裁《緊急法》違憲

特首林鄭月娥今年十月初，就修訂《逃犯條例》後的連串事件，令社會情況持續不穩，以「危害公安」為由，引用《緊急法》制定《禁蒙面法》，惟隨即引來更大爭議，有多名市民及議員求法庭覆核有關決定，亦有就《緊急法》的合憲性作爭議。 兩名高院法官周家明及林雲浩今就案件下判詞，認為特首若基於「危害公安」的情況，便可引用《緊急法》立下新法，範圍過於廣泛，可作引用的情況既含糊又主觀，但在訂立規例上卻可有很大權力，而立法會能施予的限制亦有限，故認為《緊急法》是違反《基本法》。

24名泛民議員認為《緊急法》有違憲之嫌，提出是次司法覆核。(資料圖片)

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《基本法》並無把立法權賦予行政機關

兩申請人分別為：24名泛民主派議員，及梁國雄，答辯人為行政長官、律政司司長及警務處處長。

法官在判詞指，《基本法》並沒有將立權力賦予行政機關，只是賦予行政機關簽署或拒絕簽署法案，以及訂立附屬法例的權力，《基本法》也不容立法機關授權行政長官立法、修訂或廢除法例的權力。法官認為引用緊急法所訂立的規例，與真正的附屬法例大相徑庭，亦顯示緊急法事實上將立法權賦予特首，讓特首定立主要法例，並非單單是附屬法例。

緊急法賦予的立法權廣限制小

法官舉出數個緊急法下的規例與附屬法例不同之處作解釋。法官認為緊急法並非用來賦予其他機關相關權力，以執行主要法例，例如《禁蒙面法》並非用以填補任何主要法例的空隙，而是首條關於蒙面的法例，與附屬法例的性質不相同。法官指緊急法定明，特首可訂立任何「他認為合乎公眾利益」的規例，有關權力毫無疑問十分廣闊，也沒有任何相關限制。

條例無定義何謂緊急或危害公安

再者，緊急法可在特首認為屬「緊急情況」或「危害公安」的情況時使用，但條例中沒有對有關情況作出定義，而「危害公安」的定義可以非常廣闊。正常情況來說，若附屬法例與主要法例相抵觸，附屬法例會視為越權，但若主要法例與緊急法下的規例相抵觸，卻會變成無效。另外，緊急法更可將違反規例的最高刑罰定於終身監禁，與本身附屬法例的最高刑罰有所不同。

有長毛之稱的梁國雄稱，禁蒙面法令香港局勢升溫。(朱棨新攝)

立法再廢除 影響無法逆轉

對於政府方所指，緊急法下的規例定立後，立法會仍可透過「先訂立，後審議」的方式行使其法定職權，但法官認為，即使立法會最終廢除有關規例，卻無法逆轉規例從生效日至廢除日所衍生的法律後果。

立法會職能會被削弱

法官直言緊急法創造了另一制定主要法例的方法，而有關立法程序卻完全不受法例所限，當特首認為緊急法提及的情況出現，特首便直接成為立法機關，而立法會的職能會被大大削弱。

法官續解釋，雖然法庭並非認為特首在《基本法》下沒有擁有任何緊急權力，但基於「危害公安」的情況而言，緊急法的範圍過於寬闊，可作引用的情況含糊及主觀，但其所訂立的規例卻擁有很大的權力，而立法會能對規例施予的限制卻十分不穩定，故裁定緊急法違反《基本法》。

法官裁定《緊急法》違憲，而《禁蒙面法》的條文，部份亦超乎合理需要。法官並無在判辭中下達命令，法庭將於周三再開庭處理有關事宜。警方在今天的記者會上，已表示暫不會再引用《禁懞面法》執法。

案件編號：HCAL 2945、2949/2019