【逃犯條例】綠在區區停收玻璃樽　環團批政治壓倒環保　恐變災難

反對修訂《逃犯條例》示威衝突持續，近期示威者於衝突中，經常狂擲注入了汽油的玻璃樽作汽油彈。繼早前政府委聘的玻璃管理承辦商宣布暫時停止廢玻璃容器回收服務後，由政府設置的多個「綠在區區」昨日（22日）亦於Facebook專頁公布，因應社會情況的發展，暫停廢玻璃樽回收服務。 有環保團體批評，綠在區區多位於偏僻地方，加上隨時可關上閘門，已是相對低風險的回收地點，惟現時亦因政治原因而要「跪低」。環團形容情況有如「玻璃樽回收最後一個安全網都無埋」，恐變成環保災難。

由政府出資的多個「綠在區區」宣布，因應社會情況的發展停收廢玻璃樽。圖為綠在沙田。（資料圖片）

綠在沙田：因應近日公眾事件及考慮員工安全

環境保護署於全港18區推展「綠在區區」項目，由政府出資，並以公開招標方式去選出非牟利團體營辦，目前有8個投入服務。多個綠在區區的Facebook專頁昨宣布停收廢玻璃容器，並收回設置在各回收點的玻璃樽回收桶，會因應社會情況發展，盡快恢復有關回收服務。

停收的綠在區區包括「綠在深水埗」、「綠在東區」、「綠在葵青」、「綠在屯門」，「綠在沙田」及「綠在觀塘」。當中「綠在沙田」表示，接獲環保署通知，因應近日公眾事件及基於員工安全的考慮，建議由即日起暫停提供玻璃容器回收服務；其餘綠在區區包括大埔、元朗等，就暫未見有相關貼文。

環保署網頁就表示，由本月16日開始，政府委聘的玻璃管理承辦商暫時停止廢玻璃樽回收服務，並收回設置在各回收點的玻璃樽回收桶。

環團：最後一個安全網都無了

綠惜地球環境倡議總監朱漢強批評，連綠在區區亦停收玻璃樽是「政治壓倒環保，感覺好似所有部門都要『跪低』」。他認為，街邊玻璃樽回收桶的確有風險，故收走亦可理解，惟綠在區區有組織負責管理，亦可隨時關閘將玻璃樽搬到室內，現時亦要停收是十分反智，直指做法「好醜陋」。

他又指綠在區區停收是「最後一個安全網都冇埋」，現時停收亦會破壞回收鏈，即使日後再復收時，亦未必可即時找到人手回收玻璃樽。他估計去年玻璃樽回收量逾13,000公噸，若原本可回收的玻璃樽全部送到堆填區變成垃圾，將成環保災難。