央視專訪李家超　兩提習近平止暴制亂　冀法院盡快有指導性判決

保安局局長李家超接受中國中央電視台專訪，最開首兩次引述國家主席習近平的說法，指香港最緊迫的任務是「止暴制亂」及恢復社會秩序，整個專訪報道長約5分鐘，李家超表明，除了警方執法和和社會譴責暴力外，認為法院盡快有一些指導性、權威性的判決，形容「很關鍵」。 區議會選舉將於明日（24日）舉行，李家超在專訪中表示，整個特區政府全力投入確保區議員選舉會安全、公平、公正地舉辦，明言警方是最前線，已經有不同的部署，包括每一個投票站都有警員把守，並會作高姿態巡邏，快速應變部隊隨時候命，指若有情報或聽到有什麼風吹草動就會啟動。

李家超用普通話接受中國中央電視台專訪。（中央電視台報道截圖）

稱習近平為總書記 重申止暴制亂目標一致​

整個專訪報道長約5分鐘，分別在央視新聞頻道（CCTV13）和中文國際頻道（CCTV4）播出。

李家超最開首兩次引述國家主席習近平的說法，但就用上習近平的黨內頭銜「中共中央總書記」來稱呼，指「總書記已經說得很清楚，現在香港最緊迫的任務就是止暴制亂，恢復香港的秩序，這個跟我們的目標是一致的」，以及「而且總書記講的有關三個堅定支持，支持行政長官、支持警隊、支持我們司法機關。」他指，依法嚴懲這些暴行，也是香港目的，「我們當然會以這個方向去落實。」

稱法院盡快有指導性判決很關鍵

李家超提到兩個方向，分別是「嚴正執法」及「社會共識」，他指至今已拘捕了超過4,000人，「有些時候有些行為，真的是危害人身安全，可以涉及意圖謀殺的一些行為，是非常嚴重的。」李家超認為，除了警方執法和社會譴責暴力外，「法院盡快有一些指導性、權威性的一些判決，讓社會、老百姓、群眾明白什麼是對，什麼是不容許的，這些很關鍵。」

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派警把守投票站兼作周邊巡邏

李家超向央視表示，整個特區政府全力投入去確保我們區議員選舉會安全、公平、公正地舉辦，「當然警方是最前線，我知道他們已經有不同的部署，包括針對投票站的安保工作，每一個投票站都有警方的人員把守，第二個呢就是在周邊的環境，要讓老百姓安心去投票，所以他們有一些高姿態的巡邏，針對高風險的地方，當然這方面更會加強，而且警方會有一些快速應變隊伍，如果有什麼情報或者聽到有什麼風吹草動的事情，已經啟動這個快速應變部隊去立即處理。」

11月18日，保安局局長李家超（左）與政務司司長張建宗（右），見記者回應理大衝突。（羅君豪攝）

節目中提到新上任的警務處處長鄧炳強。李家超表示，「我覺得警察真的很艱苦，他們很堅定，我也非常感謝，也非常驕傲，我們香港有這麼有效率專業的團隊，無畏無懼去保衛我們香港這個家園。」