【區議會選舉】選舉事務處提醒　選民要帶身份證正本投票

區議會選舉明天（24日）舉行，今屆新增選民有38.6萬人，選舉事務處提醒，選民要帶同香港身份證正本前往投票。

選舉事務處發言人說：「選民前往指定投票站投票時，必須帶備其香港身份證正本或指定的替代文件以申領選票。投票過程十分簡單，選民必須用投票站提供的印章，在所選擇的候選人姓名相對的圓圈內蓋上一個剔號，然後將選票向內對摺，放進投票箱內。」

區議會選舉時間為上午7時30分至晚上10時30分。（資料圖片）

上午7:30至晚上10:30投票

全港明日會開放超過610個一般投票站及23個專用投票站。一般投票站及設於警署的3個專用投票站，投票時間由上午7時30分至晚上10時30分。基於保安理由，設於懲教院所內的20個專用投票站，投票時間為上午9時至下午4時。

票站內不能使用通訊器材及拍攝

投票站只容許選民及獲授權人士進入，在投票站內不得使用手提電話或任何其他器材進行電子通訊、拍照、拍攝影片、錄影或錄音。

此外，每個投票站外均會劃定禁止拉票區，以確保選民可在不受騷擾的情況下前往投票站。在緊貼投票站出入口處的地方會劃定不准任何人士逗留或遊蕩的禁止逗留區，以免投票站出入口受阻。

大部份投票站在投票時間完結後，會轉為點票站，公眾人士可以進入觀看。（資料圖片）

轉為點票站後 公眾人士可入內

選舉事務處提醒，在投票站內騷擾其他人、擾亂投票過程或行為不檢，均屬違法。如沒有遵從選舉主任或投票站主任作出的合法命令或行為不檢，即屬犯罪，可被處罰款5,000元及監禁3個月。

投票結束後，大部分一般投票站會轉為點票站，即場點算選票。投票站改裝為點票站後會對外開放，公眾人士可在點票站的指定範圍內觀看點票過程。

選舉當日的選舉查詢熱線為2891 1001，由上午7時至晚上11時運作。投訴熱線2827 7251則於上午7時30分至晚上11時運作。