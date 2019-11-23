【逃犯條例】六成受訪幼師反對下周一復課　促教育局重新考慮

反修例風波引發多次示威衝突，警方在過去數月在全港各區施放逾9,000枚催淚彈；惟全港中小學已於本周三（20日）復課，幼稚園則延至下周一才復課。 教協就復課安排向幼稚園教師發出問卷調查，結果顯示有六成教師明確表示不適合在下周一復課；有53.5%教師對復課的安排表示不滿意，其中92.2%不滿意未有評估催淚煙對師生健康的影響便全面復課。教協要求政府公布催淚氣體成分，並指在確保校園環境適合上課前，教育局應重新考慮全面復課的安排。

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逾半教師指未有評估催淚煙影響

就教育局的復課安排，教協於昨日（22日）向幼稚園教師發出問卷，現時收到764位教師回覆。在回覆問卷的教師當中，只有13.2%教師認為下周一適合復課；明確表示不適合的教師高達近六成，當中有八成教師表示擔心學校受催淚煙影響，擔心交通不穩或阻塞同樣有近八成。

調查亦指，有53.5%教師對復課的安排表示不滿意，表示滿意的教師只有7.5%。教師不滿意復課安排的原因包括：未有評估催淚煙對師生健康的影響便全面復課（92.2%）、未有顧及社會情況對師生安全的風險（84.4%）、未有顧及師生上下課的交通困難（82.7%）。

教協促政府公布催淚氣體成分 重新安排復課

教協認為，調查反映幼稚園普遍擔心催淚氣體的成分影響師生健康，尤其是在過去兩周曾密集施放催淚彈的區域。教協要求政府公布催淚氣體的成分，食物及衛生局及教育局應向學校發放詳細及清晰的清洗指引和支援，在確保校園環境適合上課前，教育局應重新考慮全面復課的安排。