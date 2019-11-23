【逃犯條例】家長遊行批警方放催淚彈但不公開成分：污染學校社區

反修例風波持續超過5個月，警方在驅散行動中施放超過九千枚催淚彈，期間有學校曾受催淚煙波及。有網民發起今早10時遊行，由九龍塘沙福道步行至喇沙小學，促停止使用化學武器。

有網民發起今早遊行，促政府停止使用化學武器。 （胡家欣攝）

現場有約80名市民響應號召，今早先在九龍塘沙福道集合。育有兩名年幼小朋友的發起人沈女士表示，早前屯門有不明氣體突襲社區，令6歲的小朋友雙眼不適一星期。她指，雖然官方無公開原因，但她認為事件與催淚煙有關係。她指，運動至今，警方施放大量催淚煙波及社區，令學校及社區設施受污染，自己亦不敢帶小朋友到公園嬉戲。她批評，政府不公開催淚煙成分，罔顧公共衛生安全，要求警方停止使用催淚彈。

參與遊行的中一陸同學表示，連月示威活動中，警方不時濫發催淚彈，例如和平集會亦可以大量發射催淚彈驅散。他指，警方曾在其私人屋苑範圍內外發射催淚彈，令留在家中的他身受其害，「唔使一個鐘已經好刺鼻，係咁咳。」他認為，只有政府回應五大訴求，聆聽年輕人聲音，將風波平息，才可以停止催淚彈影響社區。

香港成為煙彌漫嘅城市，政府係咪想毒死全城

另一名遊行人士50幾歲吳先生表示，警方試過在其屋苑範圍發射催淚彈，批評警方行動不按行動指引，「亂放係經常發生，令香港成為煙彌漫嘅城市，政府係咪想毒死全城 ？」

連政府都唔公開催淚彈成份，如何清潔先安全？點樣洗先唔會有二次污染？

鄭先生一家三口表示，參與遊行原因，是希望政府使用催淚彈時，應思考如何保障市民安全，「一條街都射過百個催淚彈，其實必要性係邊？」他指，3歲兒子患有哮喘，故已盡量避免帶他出街，以防受到催淚煙影響。他續指，催淚彈殘留社區，政府應正視相關的清潔工作是否妥善，「連政府都唔公開催淚彈成份，如何清潔先安全？點樣洗先唔會有二次污染？政府必須正視。」