【逃犯條例】無業男向警員吐口水認襲警罪　案押後明天求情及判刑

今年6月26日多名示威者圍堵灣仔警察總部，一名無業男涉向警員吐口水及噴黑閉路電視，因而被控襲警、刑事毀壞及非法集結共4罪。他早前承認一項參與非法集結及刑事損壞罪，另外一項刑事損壞及襲警罪，原於今（25日）在東區裁判法院開審。控方就刑事損壞罪，表示不提證供起訴，被告在審訊前承認襲警罪，案件押至明天（26日）判刑及求情。

被告吳定邦，43歲，報稱無業，被控襲警、兩項刑事損壞、參與非法集結罪。他被指於今年6月26日至27日期間，在警察總部警政大樓東翼側門外，襲擊高級警司麥文禹，損毀兩個閉路電視鏡頭、正門的玻璃門和玻璃屏，以及參與非法集結。

被告早前承認一項參與非法集結及刑事損壞罪，另外一項刑事損壞及襲警罪，原於今天在東區裁判法院開審。控方就刑事損壞罪，表示不提證供起訴，逐撤銷該控罪。另外被告在審訊前承認襲警罪，案件押至明天判刑及求情。

被告曾用索帶紮鐵馬

案情指，當晚灣仔警察總部警政大樓外有逾千人聚集，期間有約20名示威者於警總東翼門外衝擊持盾警員。當中有人以雨傘打盾及指罵警員，警方從錄影片段中發現被告參與，包括用索帶紮鐵馬。其後，被告再到警總正門外，對玻璃門及玻璃屏噴黃漆，亦遭警方攝錄隊拍到，他於8月9日被捕。

案件編號：ESCC1903/2019