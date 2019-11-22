【逃犯條例】13歲女童認遊行燒國旗　官：侮辱國家行為不能接受

自反《逃犯條例》修訂後，多區發生遊行示威，一名13歲女童在9月參與「光復屯門公園」遊行時，在屯門大會堂外焚燒國旗。她今（22日）於屯門法院少年庭認罪承認一項侮辱國旗罪，辯方求情指女童受氣氛影響犯案，家庭亦因此案被「起底」恐嚇，女童見父母偷哭亦感心痛。惟裁判官水佳麗卻說：「身為中國人唔去燒自己嘅國旗係最起碼嘅尊重。」明言曾考慮關押被告，最終決定先為被告索取感化報告，押後至下月13日判刑，期間被告保釋候判。

屯門大會堂外早前有人焚燒國旗，有消防員到場將火撲熄。(王譯揚攝)

13歲被告身穿校裙，由父母陪同應訊，其教會傳道亦有旁聽。控方今刪去控罪中「踐踏」的字眼；被告承認於9月21日，在屯門大會堂外和兩名不明人士，公開和故意以焚燒方式侮辱國旗。

曾用打火機燒國旗

案情指，當日下午近4時，康文署職員從閉路電視看到掛在大會堂外的國旗遭人拉下，被告與另外兩人行近，並用打火機燃燒國旗。有警員接報前往尾隨被告，見她在荃灣與母親會合，之後交由其他同僚繼續跟蹤她至深井，並截停兩人。被告警誡下承認犯案及認錯。

遊行中情緒高漲下犯案

大律師郭憬憲引古思堯案的判詞求情，指被告事前沒有計劃燒旗，只是在當日的合法遊行中情緒高漲，問人借打火機行事。此外，她沒有使用助燃劑，火勢很快便自行熄滅，無人受傷。

見父母偷哭感痛心

郭大狀又透露，被告一家遭「起底」，有人恐嚇強姦、「接放學」等。被告看到父母偷哭，感到心痛慚愧。其父母則在求情信形容女兒聽話單純。辯方並呈上成績表，指被告不是無心向學的學生，且操行良好。

中史成績差未想到國旗意義

被告承認出於無知及衝動犯案，沒有想到會影響他人的情緒。辯方澄清，她當時見到火勢似要增大，曾用腳踏旗滅火，該動作不是刻意踐踏國旗。他又提到其中史成績欠佳，未必想到國旗的意義。

任何地方均不接受侮辱國家行為

裁判官水佳麗聞言則道：「恐怕你（被告）要睇多啲中國歷史、民族多年嘅進程。」她又說，這種侮辱自己國家的行為，在任何地方也不被接受。裁判官續說，現時很多人不尊重自己國家，升國旗、播國歌時會發噓聲，法庭需判以阻嚇刑罰，否則會令人覺得是小事。

年青人不尊重國家原因複雜

辯方回應，法庭上月就一宗成年被告侮辱國旗案判以200小時社會服務令，律政司正考慮就刑期上訴。他強調，此案被告年僅13歲，如法庭要對社會傳遞訊息，留待上訴庭就該案下判詞會更好。而且，年青人不尊重國家的原因很複雜，非一宗案件的判刑便可解決。

官指問題關乎民族自尊

裁判官形容現時社會環境「極端」，重申此等侮辱行為無任何幫助。她直言：「姑勿論回歸22年，對中國大陸有無感情都好......講緊民族自尊，身為中國人唔去燒自己嘅國旗係最起碼嘅尊重。」她其後稱，即使對祖國無感情，也不至於會無故侮辱，「支旗無端端得罪你？」

裁判官明言想過拘留被告，但按其學校表現、案發情節等，被告非「狂妄之徒」，故最終決定先索取感化官報告量刑。

案件編號：TMCC700020/2019