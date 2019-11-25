【區議會選舉】「光頭Sir」劉澤基冀中央停對港幫助：讓攬炒發生

區議會選舉結果塵埃落定，建制派僅取59席大敗，多個建制陣營政黨今日（25日）均承認敗績。 因向示威者擎霰彈槍而聞名內地的警署警長劉澤基「光頭Sir」，在微博撰評論稱，選舉結果顯示有六成港人某程度上支持破壞及暴力，直斥港人「針不刺到肉不知痛」，指未來「就讓你們所說的攬炒發生吧」，又希望中央政府停止對香港人的幫助，讓香港人得以反省。 《香港01》正向警察公共關係科查詢上述言論是否涉違反政治中立守則。

「光頭Sir」劉澤基就最新的區議會選舉結果發微博帖文，稱差不多每個議席均以四成票敗選，顯示香港有六成人支持破壞、支持暴力，他預計未來的情況將會更差，隔空向「香港警察、兄弟們」稱，未來數年「有得你忙」，而愛祖國的港人日子亦不會好過。

劉：港人針不刺肉不知痛

他又直指，港人「針不刺到肉不知痛」，認為未來的日子「就讓你們說的『攬炒』發生吧」。他續稱，要令港人反省及知悉中央過往是如何愛護港人，他希望中央政府從今日起，停止對香港人的幫助，讓眾人看看「沒有祖國幫助後的香港是如何光景！」

劉澤基是於今年7月30日深夜，葵涌警署外的警民衝突期間向示威者及記者擎霰彈槍而聞名，其後開設微博帳戶並獲中國官媒轉載，在內地成為另類「網紅」，不時發表個人言論，更成為首位獲邀到北京參與國家級慶祝活動的員佐級警員。不過，外界多質疑他的言論，涉違反公務員政治中立的守則。