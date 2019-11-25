休班警涉非禮小巴女乘客案　女事主是夢是醒說不清　官裁被告罪脫

一名五旬鑑證科休班警長，被指在小巴上胸襲坐在前排的17歲少女，他否認指控，案件早前經審訊後，今（25日）在西九龍法院裁決。主審裁判官指，雖然被告言詞態度迴避，引人懷疑，證供亦有不合理處，但女事主亦無法清楚記起究竟被非禮時是否清醒或是在夢中，以及無法肯定觸碰它的是否被告的手。在案件疑點利益歸於被告下，主審裁判官判處被告無罪釋放。

被告林忠榕經審訊後被裁定非禮罪不成立。(呂樂謙攝)

被告林忠榕，54歲，任職警長，原被控一項猥褻侵犯罪，指他在今年5月3日在駛經荃灣青山公路的小巴上，非禮女事主X。

官指被告態度迴避惹懷疑

裁判官吳美華裁決時指，被告作供時並不誠實，其供詞亦有多處不合理之處，例如當他在小巴上面對非禮這般嚴重的指控時，作為一名警員，理應會留意當場的環境和現場証供，但被告卻屢屢表示他記憶模糊，更不記得誰人指控他非禮；現場女警查問被告時，被告不承認但又不否認有非禮事主，態度迴避，引人懷疑；反觀女事主努力回想當日案發經過，加上與被告素未謀面，沒有動機冤枉被告，其証供誠實可靠。

事主無法確認是否遭被告的手非禮

不過，吳官其後又指出，女事主的證供也有不一致之處，如女事主指自己被非禮時處於半夢半醒之間，一直無法確認她在感覺被非禮前或後醒來；女事主亦承認事發時並無看見事情經過，單憑感覺無法肯定觸碰她胸部的是被告雙手。吳官表示，在案中存有疑點下，其利益應歸於被告，因此最終判被告無罪開釋。

案件編號：WKCC2937/2019