與父性交成與友相會的交換條件　22歲女揭遭性侵11年　父認亂倫

中年貨車司機在親女11歲時，趁妻子返內地飲宴時侵犯女兒，此後11年亦不斷侵犯女兒，又不准女兒與男性來往，更限制女兒與朋友外出時間，女兒因怕家庭破裂啞忍十多年，更因為想與朋友外出，被迫配合侵犯。事件曝光後，中年司機更在還押期間兩度去信女兒，著女兒不要指證他。司機今（26日）於高等法院承認亂倫、妨礙司法公正共9罪。法官指事件長達11年，決定先為事主索創傷報告，案件押後至明年1月8日判刑。

任貨車司機的59歲被告，在高等法院承認8項亂倫及1項作出傾向意圖妨礙司法公正罪。(資料圖片)

現年59歲的被告本被控達27罪，但他終只承認8項亂倫罪及1項作出傾向意圖妨礙司法公正的作為，而其他控罪則留在法庭存檔。

回鄉證過期留港遭父性侵

針對被告所承認控罪的案情，女事主X在內地出生，於2002年與母親來港與被告團聚。首次性侵事件發生在2006年的暑假，當時X只有11歲，X與母親及被告本來打算到內地參加飲宴，但X的回鄉證過期，所以被告與X單獨留了在香港。

首次遭父侵犯僅11歲

被告當日著X坐在床上，並脫去X衣服，X以為被告跟她玩，所以配合被告，脫去衣物後，被告接著開始侵犯X，又吻X的胸部，被告最終將下體插入X私處，X感到痛楚，並叫被告停手，但被告停頓了一下再繼續。由於X當時年幼，她不知發生何事，她只對被告的行為感到害怕，而且被告著她不要告訴他人，所以她未有將事件告訴任何人，X在中一學習性教育時，才知道被告對她所做的事是錯的。

為與朋友外出同意與父性交

翌年1月1日至1月10日間，被告再趁X母不在家時與X性交。再者被告對X的管教嚴格，不准X與男性聯絡，又控制她外出的時間，所以當被告要求性交時，X為了可與朋友外出，所以同意被告要求。被告更會拍攝與X的性交過程，由於被告手上有性交片，且X母經常要脅要自殺，所以X擔心家庭破裂，不敢揭發性侵事件。X於2016年曾向友人透露性侵事件。

要求與已成年女兒共浴

在去年7月7日至16日期間，被告6度趁X母不在家時，要求已22歲的X與他共浴，更曾在浴室、床上侵犯X，X因害怕被告生氣，不讓她外出，只好配合。去年7月17及18日，被告與X就X與朋友外出的事情吵架，被告在18日要求查看X的電話，X不同意，被告因而掌摑X，又要脅沒收她家中的鎖鑰，X感到憤怒並聯絡友人幫她報警。

去信叫女兒不要指證

警方到場後，被告非常激動，並要脅要自殺及反抗，他終以強姦罪被捕。在警誡下，他承認自X年約11歲時，已一直在X同意下與她性交。被告在本案還押期間，更兩度去信X，X認為被告在信中希望她不要指證自己，但X回信拒絕並再次報警。

案件編號：HCCC161/2019