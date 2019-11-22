殯儀男指「媽咪老喇」　強姦非禮親女3年　官斥禽獸不如囚15年

從事殯儀業的中年漢，自幼女16歲起便多番性侵對方，包括要女兒替他手淫，更曾對她說「媽咪老喇」，然後將她按在書桌上強姦。女兒遭侵犯三年，終向老師透雼及報警求助。中年漢經審訊後被裁定強姦、企圖強姦和非禮共7罪成。法官今(22日)在高院判刑時，指被告身為事主父親仍忍心下手，行為卑劣，直斥他禽獸不如，愧為人父，判囚15年。

從事殯儀業的46歲男被告在高等法院否認強姦非禮16歲女兒。(資料圖片)

現年46歲的被告，早前被裁定於2015年6月至2018年9月11日期間，五度非禮女兒X，以及強姦及企圖強姦她。

事主感破壞了家庭感自責

法官判刑時引述報告，透露事主在案發期間情緒失控，不願與他人交往。她亦自我形象低落，責怪自己破壞家庭，自覺不再是家庭成員，需接受心理治療。

被告堅持清白

被告的背景報告亦指，被告堅持清白。法官又透露，事主有為被告撰求情信，望可以給予被告一個機會，讓他與其他家人早日團聚。惟法官認為其內容語氣雙關，令人唏噓。

事主受辱3年受委屈難以想像

法官斥責被告作為父親，在生活和經濟方面支配事主，趁機侵犯對方，違反父親的責任。他忍心下手，行為卑劣，令事主活在陰影下。事主三年間遭被告侵犯，所受的委屈難以想像。最後一項非禮罪，更是在其他控罪的兩年後發生，法官斥被告故態復萌，而且是「禽獸不如，愧為人父」。

老師介入揭發事件

此外，法官又指因事主的老師介入，才令事件東窗事發，否則將有更嚴重的後果。法官指老師的介入，令人佩服。

摸女兒胸稱因媽咪老喇

事主早前供稱，於2015年6月某天，她在房間溫書時，被告突然入房從後觸碰她胸部，並稱「因為媽咪老喇」。被告之後把事主按在書桌，並問「可唔可以畀我入」，繼而強姦對方。被告於翌月趁事主的弟弟洗澡，強吻事主。被告曾拿出避孕套壓在她身上，稱「去到呢個位點停」。在事主哀求下，被告最終停手。被告之後多番非禮事主，包括叫她替他手淫。

X一直啞忍至學校訓練營，才首次向老師透露事情。被告後來又再次在家中非禮她，X受胞姐鼓勵下終報警。

案件編號：HCCC79/2019