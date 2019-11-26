【紅隧通車】封閉多日後　周三清晨5時重開　收費如常

警方繼續圍堵理大行動，附近一帶道路交通亦封閉。 政務司司長張建宗今日（26日）下午舉行跨部門記者會，他宣布經多個部門100小時的搶修，確定紅隧安全達標，明早5時正式恢復通車。

政務司司長張建宗表示，紅磡海底隧道於11月13日受到示威者大肆破壞而被逼關閉。上周三（20日）到場了解情況後，上周四隨即成立跨部門小組包括運輸署、路政署、機電工程署及消防署等多個部門，正式開始搶修紅隧及相關天橋的設施。

經多個部門100小時不分晝夜搶修，涉及超過800位員工參與復修工程。張建宗宣布，確定紅隧安全達標，周三(27日)早上5時正式重新通車。

另外，為方便紅隧通車後成功疏導交通，運輸署早前安排的特別免費渡輪服務往來紅磡／九龍城至灣仔，將會繼續提供服務，直在本周五（29日）才停止臨時免費渡輪服務。

路政署副署長吳偉強表示，過去多日動用大量人手清理路障，當中路面受損情況嚴重，包括路面磚頭被掘起，收費亭亦受到破壞。同時，南北行人天橋以及暢運道行車天橋被縱火，橋樑受損壞有石屎剝落現象。路政署已派員復修，涉及工時逾100小時，現已完成重鋪受損路面工作，亦確定現時暢運道行車天橋安全，故往來兩條行車線將重開，僅封閉一條行車線。

機電工程署副署長（營運服務）張遠芳指，已為14個收費亭恢復供電及冷氣復修工程，同時更換7套自動收費系統。

運輸署副署長（公共運輸事務及管理）李萃珍表示，交通方面紅隧管道來回方面4條行車線將於明日早上5時恢復通車，且所有港島及九龍連接路均會恢復，警方屆時會逐步開放路線予道路使用者使用。收費安排方面，收費廣場所有收費系統，包括9個人手及7個自動收費通道均恢復開放，自動及人手收費系統位置維持不變，收費亭將提供手提式八達通機繳交隧道費，惟信用卡付費系統仍未完全復修。

李萃珍呼籲，倘駕駛者使用人手收費通道，盡量帶備零錢減少找續時間。加上，隧道附近一帶或會實施臨時交通措施，提醒駕駛者保持忍讓。

而南北行人天橋基於安全考慮，現時加設水馬及圍網，故相比平日會較為擠塞，必要時將實施人流管制措施，運輸署亦會加設新指示牌提醒市民。

張建宗指，復修所涉及的費用將稍後計算。惟目前最重要是讓紅隧恢復通車，因其日均行車量達11萬架次，佔過海車輛達4成，是相當重要的過海隧道。而吳偉強指，暢運道現時共有3條行車線，紅磡火車站往尖沙咀方向來回行車線均會開通，僅中線會臨時圍封。

張建宗多次重申，利用100小時搶修紅隧各設施絕不容易，承認原本考慮讓駕駛者短暫免費使用紅隧，惟感謝機電工程署能夠即時透過承建商找到相關電子儀器更換，故已能完全回復紅隧正常運作。

對於警方會否到理工大學清場，張建宗指兩件事並無影響，因為紅隧重開與理大無關。而通車最重要是可安全行車，路面方面有關機構經檢查後已確認安全。至於理工大學，他指已得悉理大及警方已分別成立小隊，進入理大勸喻留守者離開，故強調會以「醫療先行」平息事件，以理性和平處理。

李萃珍補充指，隧道公司已確認管道抽風系統運作正常，且空氣監察讀數亦屬標準。

+ 5 + 4 + 3

被問及如何確定安全通車，張建宗解釋安全是分別指道路安全，包括隊道、通風系統安全以及指揮中心能夠復原，以及行車天橋、南北行人天橋經警方評估及各部門親自檢視況後，均確定為安全才宣布恢復紅隧運作。

而街道會否仍有催淚煙的殘餘物，黃淑嫻則指政府派出洗街車清洗道路，清洗過程有參考相關文憲及聽取專家意見，盡量不要揚得塵粒，並減慢清洗機器的動力。

食物環境衞生署副署長（環境衞生）黃淑嫻表示是次派出372人進行清潔工作，當中紅隧南北行人天橋示威活動留下大量垃圾，接近42公噸垃圾及廢物。

消息指，所有早前受影響而取消或改道的過海巴士線，都會恢復正常行駛。

↓↓紅隧近月受到破壞情況↓↓

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網民早前號召「三罷」，癱瘓全港交通，中大及理大校園先後發生激烈警民衝突，變成「戰場」。其後有黑衣人多次堵塞紅隧，並多次向收費亭等設施掟汽油彈，令紅隧過去多日須封閉維修。