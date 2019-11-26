李嘉誠基金會向旅行社派5萬　月蝕5萬旅行社：是應急錢

反修例持續示威衝突打擊旅遊業及零售業界。李嘉誠基金會今日（26日）再宣布第三期「應急錢」計劃，將動用1億元支援旅遊業及小販同業。合資格旅行社最多可獲5萬元或2.5萬元資助，即日起接受申請。 香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡指，本港有逾九成四旅行社符合申請資格，而申請資助手續簡單，相信合資格旅行社均會申請資助。香港旅遊聯業工會聯會理事長、東西旅遊有限公司總經理梁芳遠指，其公司自7月底起每月虧蝕達5萬，她相信資助對於小型旅行社而言是「應急錢」；但對於規模較大的中型旅行社而言則僅為「利是錢」，「未必能幫到幾多」。

修例風波所引致的示威衝突嚴重打擊本港旅遊業。（資料圖片）

約1,650間中小型旅行社將獲資助 總額達8,250萬元

李嘉誠基金會早前推出兩期「應急錢」計劃，動用2億元及6億元分別支援飲食業及零售業。李嘉誠基金會今日（26日）再宣布將動用1億元支援旅遊業及小販同業。旅遊業方面，資助對象為僱用少於 50 人的中小企持牌旅行社，全港約有1,650 間，資助金額為5萬元或2.5萬元（若未能提供最近三個月內強積金 MPF 計劃供款證明）。若以全港約1,650間合資格旅行社，及每間旅行社獲資助5萬元計算，李嘉誠基金會資助總額達8,250萬元。

李嘉誠基金會中小企「應急錢 10 億」計劃第三期將支援旅遊業及小販同業，圖為旅遊業資助方案。（李嘉誠基金會資料）

旅議會：入境旅遊仍無大起色

香港旅遊業議會對基金會資助表示感謝，而議會亦將協助所有中小企業申請資助。總幹事陳張樂怡指，本港有約1,750間持牌旅行社，有逾九成四為僱用少於 50 人的中小企持牌旅行社，即大部分旅行社都能受惠；她又指，申請資助手續簡單，僅需上載4份文件，相信合資格旅行社都將申請資助。

陳張樂怡再解釋，修例風波打擊旅遊業界生意，惟業界仍需承擔租金和員工工資，因此資助對業界有幫助；她又指，本港入境旅遊仍沒有大起色，即使未來本港恢復平靜，短途旅客量亦需1至2個月才可恢復；而長途旅客更需4個月至半年才恢復。

旅議會總幹事陳張樂怡表示，是次資助令本港逾九成四旅行社受惠。（資料圖片/洪嘉徽攝）

對小型公司如「應急錢」 對中型公司僅為「燈油火蠟」

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，基金會資助能為中小企面對的困局帶來「小小緩解」。她解釋說，若一間僅有兩三人的小公司，其租金低於1萬元，該筆資助便如同「應急錢」，或能幫助公司維持數月的經營；但對於規模較大，每月租金約2至3萬元的公司，該筆資助是「燈油火蠟」和「利是錢」，「未必能幫到幾多」；但相信對於業界中小企業而言，該筆資助「有好過無，多一蚊係一蚊。」

合資格旅行社：每月虧損達5萬元 未來生意仍不樂觀

梁芳遠亦擔任東西旅遊有限公司總經理，她指其公司符合資助資格，亦將會申請資助。她再指，其公司自7月底起，每月虧損約5至6萬元，8月至10月更幾乎沒有生意；但公司仍需承擔員工工資及租金的開支，她形容在沒有盈利的情況下，這些開支「好攞命」，若不申請資助，公司營運將更困難。

梁芳遠又指，為應對困局，公司亦將部分旅遊業務轉移至中國內地，包括佛山、珠海等。她指，目前修例風波未完全平息，對未來數月生意仍不樂觀；而即使示威衝突平息，預計短途旅客來港數量亦需一個月才能恢復，而來自東南亞和歐美的長途旅客，更需半年才恢復正常。