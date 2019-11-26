地盤工與13歲女同居並產子　再與兩12歲女性交　官求評估是否孌童

27歲地盤工人兩年前結織一名年僅13歲的女童，兩人拍拖並共賦同居。他們在單位內兩度性交，女童因此珠胎暗結，未成年產子。 此外，地盤工人又先後和兩名12歲女童性交，更在公園內奪去其一名女童的處子之身。地盤工人承認5項非法性交罪，高院法官先索取多份報告，以評估地盤工人的重犯機會和是否孌童，把判刑押後下月12日。

被告黎永逹在高等法院承認先後與兩名12及一名13歲女童性交，其中一人更誕下一子。(資料圖片)

被告過往有相類案底

被告黎永達，27歲。他承認2項與16歲以下女童非法性交罪，以及3項與13歲以下女童非法性交罪。庭上透露，被告有多個案底，包括於2014年有與13歲以下女童非法性交的案底。

法官把判刑押後至下月12日，期間索取其中一名事主X的創傷報告，以及被告的背景、精神和心理報告。法官指索取報告以評估被告重犯的機會，是否有孌童傾向。

13歲事主產子證被告為父親

案中共涉3名事主，分別為Z、Y和X。Z在案發時介乎13至14歲，而Y和X則為12歲。

案情指，被告與Z於2017年初，透過朋友介紹認識。兩人發展成為情侶，Z並搬入被告的上水住所。他們於同年9月和11月，曾於被告的住所性交，當時Z分別為13和14歲。Z於同年底發現懷孕，並於翌年8月分娩，而DNA測試顯示被告為嬰兒的父親。而嬰兒交由寄養家庭照顧。據悉，被告和Z已分手。

涉案Y的案情則指，她於2018年2月兩度和被告等人外出，於凌晨時分到被告的住所留宿，期間和被告性交。惟她事後擔心懷孕，把事件告知社工。

在公園石枱與事主X性交

此外，X曾透過友人介紹，見過被告數次。她於2018年5月19日相約朋友見面。被告稍後致電X，叫X在住所附近等待。被告後來與X見面後買啤酒，於凌晨4時許到附近的公園聊天，但X未有飲酒。期間，被告把X放在他的大腿，並稱和女友爭吵，又說喜歡X，但X回應不喜歡被告。

被告隨後把手伸入X的短褲和內褲，撫摸其私處。他又把X放上公園的石枱，和對方性交。X為處子之身，因此感痛楚。惟被告擔心附近有人，數分鐘後停止。X離開，並前往找朋友。

而X之後驗身時，向醫生透露曾性交，其母親因此得知事件後報警。

案件編號：HCCC227、228、352/2019