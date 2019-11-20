多次留級警二代中四生　誤以為同班女友年滿16歲　認非法性交候判

多次留級的警二代中四生，誤以為同班的女同學已年滿16歲，與女同學相戀後，多次在兩人家中性交及口交。惟有次欲離開時遇上女同學母親，追問認有性交，始知女同學仍是15歲。中四生今(20日)在區域法院承認與未成年少女發生性行為等罪，坦言以為女生已達合法年齡。法官練錦鴻將案押後至12月11日判刑，以為被告索取感化、社會服務令、勞教所、教導所等報告，亦會取被告和女事主的心理報告，期間被告需要還押懲教署看管。

現已20歲的被告，在區域法院承認與未成年少女非法性交等7項罪名。(資料圖片)

被告姓名以F.H.T 為代號代表（20歲），現為職業訓練局一年級學生；干犯本案時他18至19歲，就讀中四。他被控7項控罪，包括兩條向16歲以下兒童作出猥褻行為和5條與年齡在16歲以下的女童性交罪，指他在2018年6月兩次對女同學X作出猥褻行為，以及在同年6月至10月期間5次與X非法性交。

案發時事主尚有數月才滿16歲

控方案情，被告曾多次留級，直至2018年18歲時仍留讀中四；被告與X在2018年1月成為情侶，當時被告認為X與自己同級，誤以為X與他一樣已年滿16歲，但其實X至2018年12月才會年滿16歲。同年6月，被告兩次到訪X的家中，X在床上為沒有作安全措施的被告口交約三分鐘，但被告沒有在她口內射精。

5次性交歷時5秒至8分鐘

其後，兩人分別5次在X和被告的住所內性交，事件由5秒至8分鐘不等，當中被告沒有使用安全措施。直至同年10月9日，被告離開事主的寓所時，在大廈電梯大堂遇見X母親，經查問後X向母親承認曾與被告性交，案件隨即報警處理。

事主床單驗出被告精液

警方隨即進行蒐證，並驗出X床單上染有被告精液。被告隨後被捕，警戒下稱：「因為我同佢（X）係同班同學，所以我覺得我同佢年齡差唔多，我係真心鍾意佢，打算畢業後同佢結婚。」

被告父親為警員

辯方律師求情時指被告沒有案底，來自良好家庭背景，父親任職警員，母親則為文員；辯方又呈上多份來自被告校長和老師的求情信，指他本性善良，以往也有參與賣旗、幫助兒童和老人的義工活動，中學時期的行為也屬良好，故望法官能考慮以非禁閉形式處理被告。法官最終將案件押後至12月11日判刑，以便為被告獲取感化、社會服務令、勞教所、教導所報告，以及被告和女事主的心理報告，期間被告需要還押懲教署看管。

案件編號：DCCC 689/2019