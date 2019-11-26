李嘉誠基金會向小販派5000元　商販嘆：夠畀幾個月電費

反修例風波引發連場大規模示威衝突，同時亦打擊旅遊業及小販業界。李嘉誠基金會今日（26日）宣布第三期「應急錢」計劃，將動用1億元支援旅遊業及小販同業，合資格小販可獲5,000元資助，即日起接受申請。 花園街販商協會主席、經營服裝生意的黃培清指，資助對商販有幫助，但幫助不會太大，他最近兩個月生意額更大跌八成，每月盈利僅能維持收支平衡，如同「白做」：「5000蚊夠我畀幾個月電費。」

近月來油尖旺區多次發生示威衝突，警方多次施放催淚彈。（資料圖片）

李嘉誠基金會早前推出兩期「應急錢」計劃，動用2億元及6億元分別支援飲食業及零售業。李嘉誠基金會今日（26日）再宣布將動用1億元支援旅遊業及小販同業。小販同業方面，合資格小販可獲5,000元資助。小販的資助資格為今年5月1日前持有食環署批出的流動和固定小販牌照，全港約有5,400個相關牌照。合資格者可於即日起至下月1日下午5時前於網上申請。以基金會數字計算，是次資助小販的總額達2,700萬。

李嘉誠基金會中小企「應急錢 10 億」計劃 第三期支援旅遊業及小販同業，圖為小販同業方案。（李嘉誠基金會資料）

販商協會主席：好過無

花園街販商協會主席黃培清指，5,000元資助對商販有幫助，但幫助不會太大。黃培清指，受示威衝突影響，交通不便，幾乎沒有人逛街，最近兩個月一眾商販生意額大跌約八成，故認為「一定全部人都會申請（資助）。」而反修例風波未平息，黃培清亦感嘆「真係唔知幾時先到終點。」

黃培清在花園街經營服裝生意，其生意額亦從九月底開始大跌約八成。他形容資助「好過無」，但直言「幫唔到幾多，唔知點樣用。」他解釋，每月倉租及電費需要逾1萬元，每月盈利僅僅能維持收支平衡，如同「無人工，白做」，有時更「食飯都難」，而5,000元資助「夠畀幾個月電費。」

近月來油尖旺區多次發生示威衝突，警方多次施放催淚彈。（資料圖片）

寶靈街販商協會主席：近一成商販需打工維持收入

寶靈街販商協會主席譚潤華表示，資助「好過無」，但並無太大實際作用。他指，油尖旺區是示威衝突的「重災區」，受衝突及交通問題影響，寶靈街商販生意大受打擊，部分更「入不敷支」。寶靈街110多個商販中，有十多個商販需要靠做散工維持收入。

寶靈街商販：無實際作用 僅感覺「心情好啲」

在寶靈街經營女裝百貨的商販曾錦明亦指，5000元的資助並沒有太大實際作用，僅讓他「心情好啲，起碼有人關心。」他指，最近兩個月生意額大跌六至七成，「好恐怖。」現時盈利亦無法維持收支平衡。他解釋，以往周末及夜晚生意最好，但現時周末社會氣氛差，交通不便，無法吸引客人外出購物。