【逃犯條例】旅發局繼續籌備除夕倒數　明年花車巡遊變4日嘉年華

反對修訂《逃犯條例》風波持續逾5個月，旅遊發展局早前已取消多項大型活動，包括美酒佳餚巡禮等。旅發局表示，正繼續籌備冬日節、除夕煙花倒數等活動；而往年於大年初一晚舉行的花車巡遊，明年則將以一連四天的新春嘉年華取代。旅發局透露活動繼續會有國際表演隊伍，亦會加入更多嘉年華的元素，如美食、大型裝飾擺設等。

旅發局指正全力籌備除夕倒數活動，但會以公眾安全為首要考慮。（資料圖片／余俊亮攝）

10月遊客跌四成 11月未止瀉

各區示威衝突仍頻生，遊客來港人次持續下跌。旅發局表示，10月和11月首10日訪港旅客人次，跌幅超過40%。旅發局又指，正在籌備一項推廣，會結集包括航空公司、旅行社、酒店、餐廳，甚至小店的優惠，除了旅客可享用，香港人及駐港的海外人士，同樣可以享用。

旅發局指，冬日節、除夕倒數及新春匯演3項活動已籌備一段時間，亦是本地重要及標誌性的盛事，會考慮公眾安全及留意社會環境，作相應安排。而冬日節將會在12月11日至明年1月1日期間，於中環皇后像廣場擺放高18米的聖誕樹，市民及旅客更可走進聖誕樹。

往年於大年初一舉行的花車巡遊，明年則將以一連4天的新春嘉年華取代。（資料圖片／羅君豪攝）

新春國際匯演英文已由Parade改為Carnival

另外，旅發局亦正全力籌備除夕倒數活動，但會以公眾安全為首要考慮，據知旅發局新上任總幹事程鼎一情感上亦希望保留除夕倒數煙花匯演。

歷年來於年初一舉行的新春國際匯演之夜均是以花車形式進行，旅發局就表示，活動已舉行24年，今年是第25年，正構思一些新的形式，初步計劃由初一晚活動延長至初一至初四舉行，會加入更多嘉年華的元素，惟目前仍在物色地點。翻查旅發局網頁，以往新春國際匯演之夜英文名為「International Chinese New Year Night Parade」，惟明年則將代表「巡遊」的「Parade」改為「Carnival」（嘉年華）。