【截聽報告】有秘密監察申請兩出錯　誓詞錯職銜　專員斥態度散漫

截取通訊及監察事務專員2018年周年報告顯示，去年共有183宗可能涉及法律專業保密權的個案，整體較2017年的86宗倍增。專員在法律專業保密權個案的檢討中，發現12宗不符合或有錯誤的個案。其中一宗個案涉及第1類秘密監察，於短時間內在條例相關申請文件中一再出錯，包括誓詞中的職銜出錯，專員批評不能接受，是「責任感薄弱」、「態度散漫」，在專員堅持下，執法機關始由首長級高級人員向負責人員發出紀律性質的口頭警告。另外，有1名低於指明職級的人員違規聆聽了兩項截取通話成果，事件共涉及5人包括3名為高級人員，部分須接受紀律性質的口頭警告。

截取通訊及監察事務專員2018年周年報告。（資料圖片）

去年共有183宗可能涉及法律專業保密權的個案，當中只有11宗是提出申請時獲評估。專員在法律專業保密權個案的檢討中，發現有不符合或有錯誤的個案。其中一宗涉及申請文件兩度出錯，一名人員在裝設監察器材擬備工作日誌時發現，指明處所的其中一項詳細資料出錯，雖然翌日已向小組法官提交REP-11報告(即執法機關申請人提出訂明授權的申請時，有責任說明他對取得享有法律專業保密權資料的可能性評估；假如出現任何對評估或有影響的變化，有關人員便須盡快以 REP-11 報告，通知小組法官關於法律專業保密權的評估有變)，但無另外向專員提交報告，只在每周報告中提供「經淨化副本」。在事隔一個月後再發現誓詞中的職銜出錯。

調查組總主管都分神填錯表

調查後發現，第一頂錯誤是因為相關人員在擬備申請文件時，憑個人印象填寫，結果證明他的印象是錯的。至於第二項錯誤是，負責人員解釋「申請時稍有分神」，因而無意中在電腦系統中選錯了職銜。二人分別為該宗刑事調查的負責人員及各個調查小組的總主管，執法機關起初建議向二人各予以非紀律性質的勸諭。

不過專員認為，他們於短時間內在申請文件中一再出錯，反映他們責任感薄弱和態度不認真，「這是不能接受的。」專員向該執法機關表示失望，指出用以支持授權申請的誓詞、誓章或書面陳述，一切資料均應完整及準確，其屬下絕對不能單憑印象，專員兩次堅持須向憑印象填表的負責人員，採取更嚴厲的處分。最後執法機關接納，由首長級高級人員向該人員發出紀律性質的口頭警告。

三高級人員無發現違反附加條件

另一宗有較嚴厲處分的個案，涉及一宗取得享有法律專業保密權資料的可能性有所提高的個案，小組法官就該授權施加了附加條件，只能由不低於某職級人員監察。惟專員檢討該個案時發現，一名低於指明職級的人員違反附加條件，聆聽了兩項截取通話成果。

執法機關調查發現，截取行動展開約半個月後，一名監督人員因暫時缺勤，由一名較低職級人員署任，一名高級人員因而將接觸權一併指配，另一名人員繼而將指配資料輸入電腦系統。最後由第二名高級人員在兩天後在電腦系統發現出錯，惟認為只是疏忽而無查究，並徵求第三名高級人員批准撤銷該低職級人員的權限，惟無提及是屬法律專業保密權個案，負責批准撤銷的該位第三名高級人員亦無為意。

結果，該名指配接觸權的高級人員、無發現違反附加條件的兩名高級人員，三人均須接受紀律性質的口頭警告。至於該名不符指明職級的人員，受非紀律性質的口頭勸諭。

有上司重蹈覆轍 被書面訓誡

去年共有27宗「違規情況／異常事件／事故」個案，主要涉及由於有關人員大意或不慎所致，專員石輝認為，所有執法機關人員應盡力確保不會再犯類似錯誤。有個案是有執法機關收到專員隨機抽選一些訂明授權，有人員忙於其他職務無立即行動，更於翌日才發現，以致無保存三項訂明授權的一天截取成果，該人員上司於2017年已就另一宗性質相若的事故受到口頭勸諭，因今次重覆犯錯須接受紀律性質的書面訓誡。