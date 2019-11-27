學術研究為由騙少男自瀆片　無業漢認管有兒童色情物品囚23月

無業漢3年前涉以學術研究、參加雜誌攝影比賽等藉口，向3名少男騙取裸照及自瀆片，實際用以自行觀賞。他早前承認3項欺詐罪及1項管有兒童色情物品罪。辯方今（27日）於西九龍法院求情透露被告少年時期喪父，主要由專制的姨母照顧，並曾有自殺念頭。暫委法官劉綺雲認為被告違反誠信，欺騙入世未深的事主，斥其所為極為卑劣可恥，判囚23個月。

被告盧衍光承認3項欺詐罪及1項管有兒童色情物品罪，被判入獄23月。

被告盧衍光（28歲），承認於2016年7月至8月欺詐3名男生傳裸照及自瀆片，亦於同年藏有兒童色情照片及影片。

14歲曾買老鼠藥自盡

辯方求情指，被告13歲喪父，由於母親需謀生，他主要由專制的姨母照顧，14歲時曾買老鼠藥意圖自盡。被告少年時期發現對同性有興趣，雖有欺騙事主，但3人均滿16歲，案中無身體接觸，被告亦無意公開照片及錄像。被告深感後悔，亦對傷害到事主感難過，出現抑鬱症狀。

受同學欺凌而自殘

劉官判刑時引述心理報告，透露被告曾因遭受同學欺凌而自殘，發現患上不治之症後萌輕生念頭，亦被診斷患上適應障礙。報告顯示他無孌童傾向，但有強烈的孤單及無助感，重犯可能屬於中等級別間的偏高，建議他接受情緒管理等治療，以防再犯。

事主A覺被背叛

創傷報告指，事主A出於信任而答應要求，得悉被背叛後感到震驚，初期出現急性壓力症狀，包括失眠、自責，事件亦令他害怕再遭利用，影響與女友、家人的人際關係。而不擅拒絕友人並受金錢吸引的Y，則對家人疚愧，及出現創傷後壓力後遺症。

官指被告行為卑劣可恥

劉官稱，案情嚴重之處在於被告利用他人的信任，當時3人雖年滿16歲，但仍是入世未深、想法不成熟的人。劉官又提到，儘管被告沒有周詳盤算如何行騙，但短時間內使出不同藉口，反映他有一定的計劃。她斥被告所為極為卑劣可恥，令人討厭。她考慮到被告的悲慘童年、犯案成因，及受案件困擾多年，遂酌情扣減2個月刑期，最終判囚23個月。

訛稱同性戀雜誌攝影比賽邀事主作男模

案情指，被告2013年打籃球認識17歲的Z和20歲的A，曾向Z自稱教師。2016年8月，他以學術研究為由，騙取兩人的裸照及自瀆片。至於當時16歲的Y，被告於同年7月訛稱參與外國同性戀雜誌的攝影比賽，邀請他做裸照模特兒。Y最初拒絕，惟被告多番要求，又指會參加另一雜誌的比賽，如勝出會把其中15萬獎金分給Y。Y最終答應，後來被告稱相片未能入圍。

案件編號：DCCC210/2018