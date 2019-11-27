【紗布封喉亡】法庭駁回涉案醫生上訴　社協：忙碌非藉口

2011年，73歲患咽癌的男病人王肯構在九龍醫院留醫期間，醫生黃卓義錯誤以紗布覆蓋其協助呼吸的氣管造口，致王窒息死亡。黃去年被裁定3項專業失德罪成，須停牌半年，他不滿刑罰向上訴庭提出上訴。上訴庭今日（27日）頒判詞裁定黃醫生上訴失敗，兼要支付訟費。 王肯構的家屬透過關注病人權益的香港社區組織協（社協）表示，上訴庭的裁判公正合理。而社協就此事件回應稱，黃卓義未能履行主診醫生發現護士出錯的職責，工作忙碌並非藉口及求情原因。

黃卓義（中）就刑期提上訴。（資料圖片／李慧娜攝）

黃沒發現護士出錯 堅持依賴其專業判斷 上訴庭：沒有悔意

上訴庭法官頒令判辭時指出，黃在事發期間曾巡房8次，但沒發現護士出錯，代表他沒有查看醫療紀錄或沒有仔細查看紀錄，兩種情況均可構成嚴重失誤。上訴庭續稱，黃作為主診醫生，有責任發現護士在處理造口時出錯，不能託付其他護士去履行。上訴庭又認為，醫委會有權基於黃堅持自己依賴護士專業判斷的說法，裁定他沒悔意。

上訴庭表示，醫委會判刑時，要反映事故的嚴重性，維持醫護人員的聲譽及保持公眾對醫護界的信心。上訴庭直指判刑並非完全不恰當，及超越合理範圍，所以法庭不會干預判刑。

王家屬認為上訴庭裁判公正合理

王肯構的家屬透過關注病人權益的香港社區組織協（社協）表示，上訴庭的裁判公正合理。

而社協就此事件回應稱，判辭清楚指出，黃卓義因未能履行主診醫生的職責，包括細心閱讀醫療紀錄而被判罰，並非承擔護士的錯失。社協又稱，醫生在任何情況下必須盡力履行職責，工作忙碌並非藉口及求情原因。而醫管局也有責任確保臨床工作環境可令醫生履行職責，包括增加醫生人手及適當分配職務等。社協希望黃醫生及醫學團體尊重及接納法庭裁決，經深切反思後能繼續服務病人，造福社群。

醫委會去年裁定黃卓義專業失德罪成，判停牌6個月。（資料圖片）

醫生組織曾表示 醫生監督護士的工作屬「超出能力範圍」

醫委會去年裁定黃卓義專業失德罪成，判停牌6個月時，前線醫生聯盟、醫學會等醫生組織反駁稱，醫生難以監督護士的工作，甚至是「超出能力範圍」。有醫學界人士在裁決後提出，此宗醫療事故的主因是醫護人手不足，醫生太忙碌，工作環境受到很大限制，屬制度性的問題。