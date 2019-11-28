【逃犯條例】迪士尼樂園取消「奇妙倒數派對」　已購票可獲退款

反修例示威浪潮未平息，多項大型活動宣布取消。香港迪士尼樂園宣布原訂在12月31日晚舉辦的「迪士尼奇妙倒數派對」，經仔細評估目前深宵交通狀況後，決定取消。

迪士尼樂園於官網宣布取消「奇妙倒數派對」。（迪士尼網站截圖）

香港迪士尼樂園於官網上公布，以目前的深宵交通狀況作仔細評估後，決定取消原定於12月31日晚上舉行的「迪士尼奇妙倒數派對」。所有已於香港迪士尼官方網站直接購買「迪士尼奇妙倒數派對」套票的每位賓客將獲退款，而退款之安排會於1星期內將以電郵發給受影響的賓客。

樂園又指，仍會一如過往與酒店賓客舉行倒數活動。

翻查資料，倒數派對上一次舉行已是2008年，原訂今年再臨樂園，由米奇、迪士尼朋友以及多位Marvel超級英雄陪顧客迎接新一年。

迪士尼首席財務官麥卡錫（Christine McCarthy）早前在業績發布會電話會議時表示，反修例示威爆發後，內地及亞洲訪港旅客數字顯著下降，香港迪士尼樂園的入場人數及酒店入住率隨之下跌，樂園在7至9月財政年度第四季的營運收入減少5500萬美元（約4.3億港元），抵消巴黎和上海迪士尼度假區的增長。

他當時警告，若果香港社會持續動盪，香港迪士尼樂園在10至12月的財年新一季收入或會減少8000萬美元（約6.2億港元），而新一個財政年度的全年收入，預計會減少2.75億美元（約21.5億港元）。